PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Победители и неудачники 2020: Forbes рассказал об успехах и потерях миллиардеров

Несмотря на пандемию коронавируса, более половины миллиардеров мира увеличили свои состояния. Forbes назвал пятерку успешных бизнесменов, которым в течение года удалось заработать, и топ-5 неудачников, потерявшим прибыль.

По информации издания, самым успешным предпринимателям 2020 года удалось разбогатеть на $310,5 млрд.

Топ-5 успешных бизнесменов 2020 года:

  • Илон Маск, глава Tesla: заработал — $110,3 млрд, состояние — $136,9 млрд;
  • Джефф Безос, собственник Amazon: заработал — $67,5 млрд, состояние — $182,2 млрд;
  • Чжун Шаньшань, владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring: заработал — $60,5 млрд, состояние — $62,5 млрд;
  • Дэн Гилберт, основатель ипотечного банка Quicken Loans: заработал — $37,1 млрд, состояние — $43,9 млрд;
  • Бернар Арно, глава LVMH: заработал — $35 млрд, состояние — $146,3 млрд.

Читайте: Лучший год у Маска: на сколько разбогатели богатейшие люди мира за 2020

Выделил Forbes и неудачников года, которые понесли убытки. В 2020-м они потеряли $23,7 млрд.

Топ-5 бизнесменов, которые понесли убытки в 2020 году:

  • Карлос Слим Элу, владелец крупнейшей телекоммуникационной компании Латинской Америки América Móvil: потерял — $5 млрд, состояние — $58,2 млрд;
  • Шелдон Адельсон, собственник империи игорных домов Las Vegas Sands: потерял — $5 млрд, состояние — $35,1 млрд;
  • Сунь Хунбинь, основатель компании Sunac China Holdings, которая владеет тематическими парками: потерял — $4,8 млрд, состояние — $8,1 млрд;
  • Хуэй Ка Янь, руководитель одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group: потерял — $4,6 млрд, состояние — $27,7 млрд;
  • Гарольд Хэмм, глава американского производителя нефти Continental Resources: потерял — $4,3 млрд, состояние — $5,6 млрд.

Увеличение состояния Маска

В 2020 года Илону Маску удалось стать вторым самым богатым человеком в мире.

Этому поспособствовал рост стоимости акций Tesla.

Подробнее о рейтинге самых богатых людей мира 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Forbes

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка