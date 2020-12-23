Несмотря на пандемию коронавируса, более половины миллиардеров мира увеличили свои состояния. Forbes назвал пятерку успешных бизнесменов, которым в течение года удалось заработать, и топ-5 неудачников, потерявшим прибыль.

По информации издания, самым успешным предпринимателям 2020 года удалось разбогатеть на $310,5 млрд.

Топ-5 успешных бизнесменов 2020 года:

Илон Маск , глава Tesla: заработал — $110,3 млрд, состояние — $136,9 млрд;

, глава Tesla: заработал — $110,3 млрд, состояние — $136,9 млрд; Джефф Безос , собственник Amazon: заработал — $67,5 млрд, состояние — $182,2 млрд;

, собственник Amazon: заработал — $67,5 млрд, состояние — $182,2 млрд; Чжун Шаньшань , владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring: заработал — $60,5 млрд, состояние — $62,5 млрд;

, владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring: заработал — $60,5 млрд, состояние — $62,5 млрд; Дэн Гилберт , основатель ипотечного банка Quicken Loans: заработал — $37,1 млрд, состояние — $43,9 млрд;

, основатель ипотечного банка Quicken Loans: заработал — $37,1 млрд, состояние — $43,9 млрд; Бернар Арно, глава LVMH: заработал — $35 млрд, состояние — $146,3 млрд.

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Выделил Forbes и неудачников года, которые понесли убытки. В 2020-м они потеряли $23,7 млрд.

Топ-5 бизнесменов, которые понесли убытки в 2020 году:

Карлос Слим Элу , владелец крупнейшей телекоммуникационной компании Латинской Америки América Móvil: потерял — $5 млрд, состояние — $58,2 млрд;

, владелец крупнейшей телекоммуникационной компании Латинской Америки América Móvil: потерял — $5 млрд, состояние — $58,2 млрд; Шелдон Адельсон , собственник империи игорных домов Las Vegas Sands: потерял — $5 млрд, состояние — $35,1 млрд;

, собственник империи игорных домов Las Vegas Sands: потерял — $5 млрд, состояние — $35,1 млрд; Сунь Хунбинь , основатель компании Sunac China Holdings, которая владеет тематическими парками: потерял — $4,8 млрд, состояние — $8,1 млрд;

, основатель компании Sunac China Holdings, которая владеет тематическими парками: потерял — $4,8 млрд, состояние — $8,1 млрд; Хуэй Ка Янь , руководитель одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group: потерял — $4,6 млрд, состояние — $27,7 млрд;

, руководитель одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group: потерял — $4,6 млрд, состояние — $27,7 млрд; Гарольд Хэмм, глава американского производителя нефти Continental Resources: потерял — $4,3 млрд, состояние — $5,6 млрд.

Увеличение состояния Маска

В 2020 года Илону Маску удалось стать вторым самым богатым человеком в мире.

Этому поспособствовал рост стоимости акций Tesla.

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