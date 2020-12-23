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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Подарки на Новый год 2021 детям

Во многих странах празднование Нового года начинается вечером 31 декабря и продолжается до раннего утра 1 января. Есть разные традиции этого праздника.

Например, в Испании прямо перед полуночью из окна сбрасывают 12 гвоздей. Это символизирует надежды и свершения на ближайшие месяцы.

В Швеции и Норвегии на стол подают рисовый пудинг со спрятанным миндалем внутри. Говорят, что того, кто найдет орех, будет сопровождать удача весь год.

В США культовая традиция — падение гигантского шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке в полночь. Миллионы людей во всем мире наблюдают за этим событием с 1907 года.

Различные городки по всей Америке придумали собственные версии ритуала — раздают различные предметы: от приправ для солений (Пенсильвания) до стульев (Джорджия).

В этот день также принято дарить подарочные близким людям. Факты ICTV подготовили список оригинальных подарков для детей.

Подарки на Новый год 2021 для детей от 1 до 5 лет

В этот период ребенок познает мир через предметы. Они дают малышу первые представления о физических свойствах.

  • Набор инструментов
  • Раскраска
  • Музыкальный коврик
  • Канцтовары
  • Метрика или семейный постер
  • Магнитная доска
  • Музыкальная шкатулка
  • Люминесцентные краски
  • Карнавальный костюм

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Подарок на Новый год 2021 детям до 10-12 лет

  • Конструктор или пазлы
  • Настольная игра
  • Электронная книга
  • Магнитная доска
  • Скретч-карта
  • Елочная игрушка с ручной росписью
  • Лыжи или коньки
  • Велосипед
  • Билет на мастер-класс по гончарному делу

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Подарки на Новый год 2021 для детей от 12 лет

  • Печенье с предсказанием
  • Чашка с изображением любимых актеров
  • Наушники
  • Игровая консоль
  • Очки виртуальной реальности
  • Косметический набор
  • Новогодняя фотосессия
  • 3D-ручка
  • Смарт-часы
  • Билеты на концерт любимого исполнителя

Подобрать подарки на Новый год нетрудно. Помните — главное, что нужно малышам — ваше внимание.

Фото: Dreamstime

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