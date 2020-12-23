Полнолуние в декабре 2020 приходится на 16-й лунный день. Оно наступит в 6:27 в понедельник, 30 декабря.
Светило будет находиться в фазе знака Рак. В этот период в приоритете должны быть материнство, семья и дом.
Когда месяц в фазе Рака, люди могут быть слишком восприимчивыми и чувствительными. Чтобы не поддаться эмоциям, стоит прощать обиды и смотреть на ситуации с разных сторон.
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Полнолуние — это довольно переломный период. Поэтому астрологи советуют отказаться от важных дел и не начинать ничего нового. Этот день лучше провести с семьей, посвятить его отдыху и релаксации.
Что нельзя делать в полнолуние в декабре 2020:
- начинать новые дела;
- отправляться в путешествия;
- проводить хирургические операции;
- записываться на косметологические процедуры.
Гороскоп на 2020 год
2020 — год перемен и трансформаций. Несмотря на большое количество негатива, он открывает возможности для развития и самореализации.
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