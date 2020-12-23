Первый год нового поколения игровых консолей всегда можно было назвать этакой разминкой, ведь разработчики не спешили выпускать свои проекты на устройства, которые есть всего у нескольких миллионов игроков.

Однако на этот раз ситуация может кардинально измениться, ведь внутренние студии Sony и Microsoft усердно работают для того, чтобы выпустить много проектов в новом году. А благодаря обратной совместимости разработчики смогут быстрее завершать видеоигры, а затем добавлять версию для новых консолей при необходимости.

В этом списке мы сосредоточимся на проектах, которые уже анонсированы к выходу в 2021 году и имеют хотя бы ролики на игровом движке. Поэтому такие проекты, как новая часть в серии God of War и Elden Ring, вы здесь не увидите.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с топ-7 видеоигр, планирующихся к выпуску в 2021 году.

Resident Evil Village

После невероятного успеха седьмой части серии Resident Evil, которая вернулась к истокам жанра survival-horror, Capcom дала понять, что и в дальнейшем будет придерживаться классической формулы.

Анонс восьмой части под названием Resident Evil Village стал приятным сюрпризом для фанатов серии. Главным героем видеоигры снова станет Итан Винтерс, который пережил ужасные события в доме семьи Бейкер.

А теперь он окажется в центре событий, цепь которых запустит уже знакомый многим Крис Редфилд. Другие подробности сюжета пока не раскрываются, кроме того, что подавляющая часть видеоигры будет происходить в неком поселке.

Как и в седьмой части, видеоигра сделана полностью от первого лица. Однако геймплейные фишки сейчас не раскрываются. Предварительно можно сказать лишь, что Resident Evil Village будет такой себе Resident Evil 7 на стероидах: с большими локациями для исследования, большим количеством типов врагов и значительным арсеналом.

Возможно, в историю также добавится немного мистики, ведь она будет вращаться вокруг определенной “ведьмы”.

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК

Halo Infinite

После неудачной презентации геймплея Halo Infinite решили перенести на следующий год, чтобы отполировать проект и сделать его достойной презентацией того, на что способно новое поколение игровых консолей.

Новая часть продолжит Сагу Восстановление (Reclaimer Saga), начавшуюся с Halo 4. Подробностей сюжета разработчики пока не раскрывают, но говорят о том, что это будет самое большое приключение Мастера Чифа.

В отличие от Halo 5: Guardians, Мастер Чиф снова станет центральной фигурой сюжета.

По первому геймплею можно сделать вывод, что в видеоигре будет гораздо больше свободы. Конечно, это все еще сюжетный shooter, однако теперь его локации станут небольшим открытым миром.

Больше всего это напоминает то, как сделали Evil Within 2, где на каждой локации было много дополнительных задач, позволявших глубже “нырнуть” во вселенную видеоигры.

В остальном же нас ждет геймплей, полюбившийся многим игрокам еще с первой части, с новыми красками, оружием, но тем самым Мастером Чифом.

Платформы: Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Back 4 Blood

Одним из самых интересных анонсов на церемонии The Game Awards стала видеоигра Back 4 Blood от Turtle Rock Studios, о которой долгое время после провала Evolve ничего не было слышно. Однако видно, что разработчики решили снова заявить о себе.

Новая видеоигра студии станет так называемым духовным наследником серии видеоигр Left 4 Dead, до сих пор являющихся примером того, как нужно делать кооперативные проекты.

Даже по закрытому альфа-тесту Back 4 Blood понятно, что разработчики взяли все лучшее из Left 4 Dead и приумножили его. Суть видеоигры очень проста: вам и трем другим игрокам необходимо пройти небольшую кампанию, состоящую из нескольких уровней. На вашем пути будут стоять различного вида зомби – от обычных зараженных до огромных монстров.

Наибольшее отличие проекта – система колод. Перед началом каждой кампании игроки будут брать себе по 15 карт, часть из которых можно будет использовать во время игры для получения различных бонусов.

Но и у кампании будет своя колода, усложняющая жизнь игрокам с каждым пройденным уровнем. Может измениться количество зомби, их смертоносность и много других факторов.

В общем, все сделано так, чтобы в Back 4 Blood была невероятно высокая реиграбельность, которая будет только увеличиваться с течением времени. Если разработчики не внесут кардинальных изменений к выходу видеоигры, то можно с уверенностью сказать, что она установит новый стандарт в жанре.

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Horizon Forbidden West

Хотя в Horizon Forbidden West до сих пор не показали полноценный геймплей, весь трейлер был представлен на движке игры. То есть уже можно представить, как будет выглядеть видеоигра на PlayStation 5.

Она станет прямым продолжением Horizon Zero Dawn, а в центре событий снова окажется охотница Эллой. На этот раз она будет исследовать так называемый запретный запад постапокалиптического мира, который населяют живые машины.

Ее цель – найти источник чумы, уничтожающей все живое. Guerrilla Games обещает, что территории для исследования будут намного большей, чем в первой части, с новыми секретами и историями.

О геймплее пока мало что известно, но можно сделать вывод, что игроков ждут встречи с новыми машинами и племенами. Кроме того, можно будет исследовать различные затопленные локации.

Guerrilla Games неоднократно доказывали, что способны создавать видеоигры с невероятными мирами и, пожалуй, ни у кого не возникает сомнений, что Horizon Forbidden West будет как минимум не хуже первой части.

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5

Deathloop

Создатели Dishonored и специалисты жанра Immersive Sim в следующем году предложат игрокам окунуться в очень необычную видеоигру – Deathloop. Это будет shooter от первого лица, но с необычной изюминкой.

Главный герой по имени Кольт попадет на остров, который заключен во временной петле. Ежедневно там происходит огромная вечеринка, но по ее окончании время оборачивается вспять – до начала вечеринки.

Цель Кольта – убить восемь целей до того, как наступит полночь. Если это не удается сделать, то все начнется сначала.

Но каждый раз у игрока будет новая информация, которую он собрал до смерти. Расположение охраны, схемы локаций, доступ к цели и ее поведение не меняются. Во время прохождения придется найти самый быстрый способ уничтожения целей.

На этом сюрпризы не заканчиваются, ведь в видеоигре будет еще один фактор – Джулиана. Это агент, защищающий временную петлю. Но контролировать ее может и другой игрок, что добавляет Deathloop непредсказуемости.

Сюжет раскрывается вместе с тем, как главный герой будет исследовать остров и находить новую информацию о временной петле и живущих в ней.

Платформы: PlayStation 5, ПК

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sony сильно постаралась, чтобы обеспечить игрокам невероятный 2021 год. И еще одним приложением к нему станет Ratchet & Clank: Rift Apart. Видеоигра расскажет об одноименном дуэте, который на этот раз пытается остановить слияние измерений.

Главной фишкой будут путешествия между мирами, которые должны показать, на что способны видеоигры, использующие скорость SSD на полную. Во многих моментах Ratchet & Clank: Rift Apart главные герои будут прыгать из одного измерения в другое, что было бы просто невозможно на прошлом поколении консолей.

В остальном же геймплей не претерпит значительных изменений. Как и ранее, в арсенале Рэтчета будет куча сокрушительного (а иногда и комического) оружия, которое выровняет шансы в борьбе с угрозами из разных измерений.

Игроков ждет действительно интересный проект, который не оставит равнодушными ни маленьких игроков, ни взрослых фанатов серии.

Платформы: PlayStation 5

Gotham Knights

В этом году, наконец, представили ряд видеоигр, события которых будут проходить во вселенной DC. Пожалуй, наиболее критически игроки восприняли Gotham Knights, но сейчас его ждут тысячи геймеров.

Сюжет расскажет о хаосе в городе Готэм, который начался после смерти Бэтмена и комиссара полиции Джима Гордона. Поэтому на защиту города придется встать четырем супергероям – Красному Колпаку, Найтвингу, Робину и Бэтгерл.

Город будет разделен на несколько районов, в каждом из которых будет царить свой суперзлодей. Именно новой команде придется остановить каждого из них.

Gotham Knights будет некой смесью жанров RPG и Action. Игрок сможет выбрать одного из четырех героев и пройти им всю игру или же постоянно менять их. Во время прохождения будут открываться новые умения и гаджеты, которые помогут проще расправляться с врагами.

У каждого из героев будут свои сильные и слабые стороны, поэтому только вам решать, придерживаться ли одного стиля игры или менять его в зависимости от задачи.

Видеоигра построена таким образом, чтобы дать игрокам возможность пройти ее вдвоем, не ограничивая при этом выбор персонажей. Есть надежда, что разработчики не слишком перегнут с RPG-элементом, и мы получим достойный проект во вселенной DC.

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК