PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Как приготовить рождественский штоллен — рецепт

Накануне Рождества традиционно готовят немецкую блюдо штоллен. Его выпекают за 3-4 недели до праздника.

Штоллен — традиционная немецкая выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была «напоминать» завернутого в пеленки Христа младенца.

Впервые штоллен письменно упоминался в 1329 году в Наумбурге на Заале как рождественское подношения местному епископу. Тогда штоллен употреблялись в пищу в рождественский пост, поэтому дрожжевое тесто готовилось на воде с добавлением рапсового масла.

Составляющие к рождественскому кексу штоллен

  • 200 мл молока
  • 50 г свежих прессованных дрожжей
  • 75 г сахара
  • 250 г сливочного масла (+ 50 г для смазывания готового кекса)
  • 700 г муки
  • 250 г жареного миндаля
  • 0,5 ч. Ложки соли
  • 50 г лимонных цукатов
  • 50 г апельсиновых цукатов
  • 350 г изюма
  • 50 г темного рома
  • сок и цедра 1 лимона
  • ванильный сахар, корица молотая по вкусу
  • сахарная пудра
  • сливочное масло для смазывания

Читайте: Что приготовить на Новый год 2021: идеи блюд

Рецепт штоллена: что приготовить на Рождество

Как приготовить немецкий штолен

  1. Изюм промыть, обсушить и замочить на ночь в роме. Муку просеять.
  2. Для опары молоко подогреть, развести в нем дрожжи, добавить 1 ст. ложку сахара и 1/4 часть просеянной муки. Оставить на 30 минут в теплом месте. Когда на опаре появятся пузырьки — опара готова, можно замешивать тесто.
  3. Всыпать в опару остальные просеянной муки, добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, соль, сахар и замесить тесто. Сформировать из теста колобок, накрыть его полотенцем и дать подойти в теплом месте.
  4. Между тем порубить миндаль, порезать цукаты. Тонким слоем снять цедру и выжать сок из лимона.
  5. Тесто обмять, добавить орехи, цукаты, изюм (можно добавить 1-2 ложки рома, в котором они замачивались), сок и цедру лимона, молотую корицу и ванильный сахар. Тесто получается довольно густое и плотное, месить его тяжеловато.
  6. Оставить тесто подходить на 2-3 часа, за это время следует обмять его 2 раза.
  7. Разделить тесто на две равные части. Каждую несильно распластать, скалкой сделать продольные желобки по центру и составить вдвое.
  8. Широкое противень застелить пергаментом для выпечки, выложить на него оба штоллен на расстоянии друг от друга не менее 5 см. Поставить в теплое место (на плиту над включенной духовкой) на 30-40 мин., Чтобы тесто еще раз подошло.
  9. Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать штоллен 15 мин в горячей духовке, затем температуру уменьшить до 170 градусов и печь еще 45 минут.
  10. Готовый штоллен достать из духовки. Еще теплыми щедро смазать растопленным сливочным маслом и густо посыпать сахарной пудрой.
  11. Полностью охлажденные рождественские кексы завернуть в пергамент и положить в сухое холодное место на 3-4 недели.
  12. В праздник Рождества размотать штоллен, порезать на ломтики и подать вместе с другими праздничными вкусностями.

Простые рецепты на Новый год

На Новый год можно приготовить множество простых, но вкусных блюд. Например, фаршированные перцы, запеченную курицу и множество салатов. Рецепты блюд на Новый год читайте в материале.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка