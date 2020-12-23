Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

В открывшемся окне Пароль введите действующий код доступа к аккаунту в инстаграме, а затем дважды новый.

Как поменять пароль в Instagram / 1 фотография

Помните, что мало просто поменять пароль в Instagram. Очень важно сделать код доступа надежным — это убережет профиль от взломов. Для этого лучше использовать для пароля буквы, цифры, а также знаки препинания.