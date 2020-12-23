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Как поменять пароль в Instagram
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Как поменять пароль в Instagram

Как поменять пароль в Instagram

Изменить пароль в Instagram можно с мобильного телефона или компьютера за несколько минут. Как сменить пароль аккаунта в инстаграме — пошаговую инструкцию с фото читайте на Фактах ICTV.

Шаг 1. Зайдите в Instagram и авторизируйтесь в приложении

Запустите инстаграм на телефоне, нажав на иконку приложения на рабочем столе. Введите ник и пароль своего аккаунта.  

Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

Если вы не можете вспомнить пароль в инстаграме, то сменить его получится только после сброса кода на экране входа.

Шаг 2. Перейдите в настройки аккаунта инстаграмма

Перейдите на страницу своего аккаунта инсты, нажав значок Профиль в правом нижнем углу. 

Нажмите Меню в правом верхнем углу. Оно выглядит как три горизонтальные линии.

Выберите в нижней части меню Настройки (значок в форме шестеренки).

  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
Как поменять пароль в Instagram / 2 фотографии

Шаг 3. Выберите настройки безопасности инстаграмма

Перейдите в меню в подпункт Безопасность (Security) и затем нажмите Пароль (Password).

  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
Как поменять пароль в Instagram / 2 фотографии

Процедура смены пароля в Instagram через компьютер похожа. Достаточно в верхнем правом углу страницы выбрать настройки своего профиля, а затем перейти в подпункт Смена пароля.

Шаг 4. Введите текущий и новый пароль в Instagram

В открывшемся окне Пароль введите действующий код доступа к аккаунту в инстаграме, а затем дважды новый.

  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
Как поменять пароль в Instagram / 1 фотография

Помните, что мало просто поменять пароль в Instagram. Очень важно сделать код доступа надежным — это убережет профиль от взломов. Для этого лучше использовать для пароля буквы, цифры, а также знаки препинания.

Шаг 5. Сохраните изменения

Чтобы окончательно поменять пароль, достаточно сохранить изменения. Для этого нажмите галочку в верхнем правом углу.

  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ
Как поменять пароль в Instagram / 1 фотография

Готово, у вас получилось сменить пароль! Авторизуйтесь в Instagram с помощью нового пароля.

Фото: Pixabay

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