Как поменять пароль в Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Зайдите в Instagram и авторизируйтесь в приложении
Шаг 2. Перейдите в настройки аккаунта инстаграмма
Перейдите на страницу своего аккаунта инсты, нажав значок Профиль в правом нижнем углу.
Нажмите Меню в правом верхнем углу. Оно выглядит как три горизонтальные линии.
Выберите в нижней части меню Настройки (значок в форме шестеренки).
Шаг 3. Выберите настройки безопасности инстаграмма
Перейдите в меню в подпункт Безопасность (Security) и затем нажмите Пароль (Password).
Процедура смены пароля в Instagram через компьютер похожа. Достаточно в верхнем правом углу страницы выбрать настройки своего профиля, а затем перейти в подпункт Смена пароля.
Шаг 4. Введите текущий и новый пароль в Instagram
В открывшемся окне Пароль введите действующий код доступа к аккаунту в инстаграме, а затем дважды новый.
Помните, что мало просто поменять пароль в Instagram. Очень важно сделать код доступа надежным — это убережет профиль от взломов. Для этого лучше использовать для пароля буквы, цифры, а также знаки препинания.
Шаг 5. Сохраните изменения
Чтобы окончательно поменять пароль, достаточно сохранить изменения. Для этого нажмите галочку в верхнем правом углу.
Готово, у вас получилось сменить пароль! Авторизуйтесь в Instagram с помощью нового пароля.