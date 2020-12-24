PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День работников архивных учреждений: какой праздник сегодня, 14 декабря

24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений.

Также 24 декабря у христиан западного обряда Сочельник — день накануне Рождества Христова.

Название праздника происходит от слова сочиво — это зерновая каша с медом и фруктами, которую едят перед Рождеством.

Читайте: Рождество и День ВСУ: календарь праздников на декабрь 2020

Именины: Адам, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Петр.

Народные приметы на 24 декабря:

  • Если заметите синие облака на небе, то это к теплым дождям.
  • Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет погожей.
  • Если на земле лежит снег — лето будет холодное.
  • Ясное и звездное небо — к утренним заморозкам.

Что нельзя делать 24 декабря:

  • В этот день запрещено ругаться.
  • Не встречайтесь с неприятными людьми.
  • Запрещено тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.
  • Нельзя веселиться и петь песни.

Рождество в Украине

В Украине Рождество Христово празднуют дважды. Католики празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, а православные христиане отмечают праздник с 6 на 7 января. Это связано с тем, что католики используют Григорианский календарь, а православные — Юлианский.

Из-за разной системы летоисчисления сложилось так, что в Юлианском календаре 7 января — это 25 декабря по старому стилю.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка