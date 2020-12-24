24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений.

Также 24 декабря у христиан западного обряда Сочельник — день накануне Рождества Христова.

Название праздника происходит от слова сочиво — это зерновая каша с медом и фруктами, которую едят перед Рождеством.

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Именины: Адам, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Петр.

Народные приметы на 24 декабря:

Если заметите синие облака на небе, то это к теплым дождям.

Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет погожей.

Если на земле лежит снег — лето будет холодное.

Ясное и звездное небо — к утренним заморозкам.

Что нельзя делать 24 декабря:

В этот день запрещено ругаться.

Не встречайтесь с неприятными людьми.

Запрещено тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

Нельзя веселиться и петь песни.

Рождество в Украине

В Украине Рождество Христово празднуют дважды. Католики празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, а православные христиане отмечают праздник с 6 на 7 января. Это связано с тем, что католики используют Григорианский календарь, а православные — Юлианский.

Из-за разной системы летоисчисления сложилось так, что в Юлианском календаре 7 января — это 25 декабря по старому стилю.