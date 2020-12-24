Доставка на Новый год 2021 в Киеве: где можно заказать еду на праздничный стол

Подготовка к Новому году всегда занимает много времени. Ведь нужно столько всего успеть: выбрать подарки, купить новое платье, завершить все дела и не забыть встретиться с друзьями.

На приготовление праздничного новогоднего ужина обычно приходится тратить все 31 декабря.

Чтобы вы не волновались и могли провести этот день за приятными хлопотами, а не на кухне, Факты ICTV собрали несколько вариантов доставки готовой еды из ресторанов на Новый год 2021, среди которых каждый сможет выбрать себе что-то по душе и по карману.

Праздничные корзины от Семьи ресторанов Дмитрия Борисова

Стандартный набор праздничного стола, в состав которого входят оливье (0,5 кг), сельдь под шубой (0,5 кг), паштет из печени цесарки (120 г), буженина собственного производства (0,5 кг), домашний торт Наполеон (0,5 кг), мандарины (0,5 кг) и бутылка игристого Gastrofamily обойдется вам в 1 198 грн.

Если же вы планируете праздновать Новый год 2021 большой компанией, то стоит задуматься о Праздничной корзине XL весом 4 кг, который обойдется в 2 499 грн.

В наборе клиентам предлагают:

запеченную утку с пшеном и потрохами (1,5 кг);

домашнюю буженину со сморчковым соусом (0,5 кг);

паштет из печени птицы с морковным муссом (0,2 кг);

сет икры (щука/сельдь/форель) с пампушками и сливочным маслом (30/30/30/120 г)

оливье с языком и икрой форели (0,5 кг);

сельдь под шубой (0,5 кг);

торт Наполеон (0,5 кг);

бутылку домашней наливки Софа на выбор: яблочно-ореховую или калгановку (0,5 л);

бутылку игристого Shabo (брют).

Ресторан Барсук

Праздничный ужин здесь собирают индивидуально по предзаказам. Клиентам на выбор могут предложить классическое оливье с курицей, колбасой и домашним майонезом — (249 грн/кг), оливье с лососем и домашним майонезом (399 грн/кг) или сельдь под шубой (199 грн/кг) и даже холодец из домашнего петуха с хреном (199 грн/кг).

Разнообразить меню предлагают лососем гравлакс (598 грн/кг), уткой, фаршированной яблоками и апельсинами (2-2,5 кг — 699 грн), а на десерт можно выбрать домашний чизкейк (800 г/369 грн) или торт Наполеон (500 г/220 грн).

Праздничная корзина от ресторана Chicken Kyiv

Здесь вы можете заказать весь набор праздничного стола за 1 499 грн и наслаждаться уткой с апельсинами и яблоками, картофелем с брокколи, шпинатом и томатами (0,5 кг), паштетом из куриной печени (0,3 кг), настоящим оливье (0,5 кг), селедкой под шубой (0,5 кг), тортом Наполеон (0,5 кг), мандаринками (0,5 кг) и бутылкой игристого вина Gastrofamily (брют).

Праздничный ужин от ресторана Любчик

Если вы рассчитываете потратить на новогодний стол более 3 тыс. грн, тогда можете смело делать заказ в Любчике, который обойдется в 3 552 грн.

В случае заказа доставки на Новый год 2021 вы получите:

запеченную утку с медовой корочкой, фаршированную яблоками и апельсинами;

фаршированную щуку;

килограмм оливье с лососем;

килограмм оливье с телячьим языком;

домашний печеночный торт (килограмм);

мимозу (килограмм);

сельдь под шубой (килограмм);

рульку, запеченную в темном пиве;

игристое вино и икру.

Заказать все предложенные варианты, а также просмотреть другие можно по ссылке.

Ресторация Petrus-ь

Ресторан украинской кухни Petrus-ь подготовил своим клиентам специальное меню к праздникам. Классический праздничный заказ в заведении, куда войдут оливье с куриной грудинкой (1 кг), сельдь под шубой (1 кг), закуска с печенью трески (100 г), утка с яблоками (1 кг) и десерт будет стоить 1 870 грн.

Готовые блюда из кулинарии сети супермаркетов Novus

Заказать еду можно не только в ресторане, но и в кулинарном отделе супермаркетов. Праздничный стол с оливье (в среднем 140 грн/кг), селедкой под шубой (130 грн/кг), запеченной курицей (от 100 грн/кг), холодцем домашним на закуску (230 грн/кг) и мангово-смородиновым чизкейком на десерт (400 грн/кг) обойдется в 1 тыс. грн или в 500 грн, если брать предложенные блюда по 0,5 кг.

Выбрать и заказать все, что вам придется по душе, можно по ссылке.

Кейтеринг-сервис

Если вы планируете праздновать Новый год 2021 компанией пять-шесть человек или более и не хотите видеть на столе традиционное оливье, тогда сервис доставки Dip Me для вас. Здесь вам предложат сеты из различных закусок, стоимость которых стартует от 1 100 грн, а вес — от 1 600 до 4 400 г.

К примеру, за 1 100 грн можно сет весом 1 900 г, в котором будут:

бургеры с индейкой;

дип (соус) с грибным паштетом;

сыр козий гауда;

соленая гранола;

овощные стики;

микс орехов;

пита с грушей и изюмом;

дип (соус) со свекольным пюре;

фуэт (каталонская тонкая сухая вяленая колбаса);

овощные хлебцы;

мандариновые чипсы и черри.

Посмотреть все предложения сетов и заказать их можно по ссылке.

Если же вы планируете заказывать не полный набор праздничного новогоднего стола, а хотите дополнить его пиццей или суши, то в нашем материале вы найдете список сервисов для доставки еды и подарков на Новый год 2021.

В зависимости от суммы доставка будет платной или бесплатной.

Фото: Dip Me, Gastrofamily, Depositphotos