Гороскоп 2021 на январь — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на январь 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Январь знаменован переходом Марса в знак Тельца (7 января – 4 марта 2021), после предыдущего более чем шести месячного движения (28 июня 2020 – 7 января 2021) по знаку Овна в статусе управления. В Тельце Марсу не комфортно, здесь имеет статус изгнания. Образно можно сказать про этот транзит: слон в посудной лавке.

В январе люди становятся более сдержанными, действия неторопливы, порой, выглядят неуклюже, энергия направлена на обеспечение собственного существования. В это время возрастает интерес к качественно изготовленным изделиям, многие пытаются сделать что-то своими руками, но все происходит медленно, из-за чего возникают конфликты подчиненных с работодателями.

В то же, время люди требуют адекватной платы за свой труд. Это следует учитывать при приёме на работу новых работников.

Также, возможны забастовки, протесты, цель которых — изменение финансово-бюджетной политики в сторону большего перераспределения доходов между различными слоями населения. Дело, начатое в январе, будет раскручиваться медленно, скорее всего потребует дополнительного вклада средств, но можно сказать точно, что оно не окажется однодневкой, а будет в дальнейшем приносить стабильный доход.

В этот период люди склонны вкладывать деньги в материальные ценности, покупать что-то крупное, делать долгосрочные инвестиции.

Гороскоп для Овнов

Времени на отдых в этот период нет. Возможны материальные убытки в сфере бизнеса, необходимость непредвиденных выплат или затрат, например на ликвидацию последствий аварии или поломки оборудования. Производственный процесс идёт неровно: либо застой, либо аврал. В это время происходит больше ошибок в работе из-за спешки, нервозной обстановки на рабочих местах, конфликтов между работниками.

В этот период не следует поступать на работу, покупать недвижимость, начинать ремонт или другое важное дело. Особенно сложные период – середина января, будьте внимательны, т.к. риск травматизма и несчастного случая на производстве значительно возрастает.

Гороскоп для Тельцов

В этот период совместные проекты дают позитивные результаты, материальное удовлетворение. Обстоятельства будут сопутствовать активному общению с окружающими и эффективной физической деятельности. Это время не стоит проводить в одиночестве.

Не упускайте случая проявить творческие способности. Взаимоотношения с представителями противоположного пола будут успешными, а если до сих пор они шли не гладко, пришло время создать приятную атмосферу и обрести гармонию в личной жизни.

В то же время, вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском.

Гороскоп для Близнецов

Не стоит торопиться и делать поспешные выводы. Это время, когда необходимо координировать свои действия с другими, а также перепроверять информацию, быть последовательными и объективными.

Результат приходит медленно и за счет собственных усилий и способностей. Возникнут хорошие предпосылки для углубленной, сосредоточенной работы, это время для решения вопросов, которые относятся к долгому, стратегическому планированию.

В этот период вы сможете проникнуть в глубину каждого дела и видим скрытые их стороны. При общении с коллегами или руководством стоит опираться на конкретные факты, взывание к эмоциям и чувствам, принесут скорее негативную реакцию.

Гороскоп для Раков

Благоприятный период для яркого, мощного проявления индивидуальных способностей, что может привести к творческому взлету. Ваша щедрость и жизнерадостность, дает заряд энергии окружающим и заряжает их оптимизмом. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно.

Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества. Потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств, приводит к желаемому результату и достижению целей.

Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зависит от принятых вами решений. Укрепляется энергетика, улучшается самочувствие, усиливается иммунитет.

Гороскоп для Львов

Первая половина января — хорошее время для начала циклов творческой и деловой активности, спо-собствующих росту популярности. Появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепить жизненную позицию. Активизируются взаимоотношения с детьми, с близкими родственниками.

С середины месяца появляются сложности, препятствия в делах, конфликты, провокации со стороны коллег. Возможно, вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу территорию, а также попытки подвергать сомнению ваши методы и оказывать на вас давление.

Ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным. Но, вряд ли, оно будет поддерживаться коллегами и руководителями.

Гороскоп для Дев

Краткость, факты и четкость – вот основа успеха в этот период. У вас есть все возможности, что решить самые важные вопросы. Придерживайтесь графика, установленного распорядка, иначе нарушение рабочего режима и легкие недочеты в работе, могут вызвать в этот период серьезные осложнения, поэтому проявляйте внимание к мелочам и пунктуальность.

В деловых переговорах не следует выходить за рамки конкретной установленной темы, нужно как никогда соблюдать субординацию и придерживаться формальных правил. У вас появляется возможность подумать и осознать все, что связано с вопросами карьеры, профессионального развития, репутации и социальных достижений.

Гороскоп для Весов

В этот период очень хорошо проходить разнообразные курсы для повышения квалификации. Отслеживайте всю информацию, которая поступает к вам — она окажется важной и полезной для вас в дальнейшем, старайтесь не допускать ошибок, так как они вернуться большими проблемами.

Можно решить серьезные вопросы, касающиеся работы, профессии и карьеры. Чтобы добиться цели, необходимо настроиться на деловой лад, и, если есть возможность, показать свою компетентность и профессионализм.

Общение происходит в основном по делу, это наилучшее время для обдумывания своих планов на будущее и выработки стратегии для достижения своих жизненных целей. Если таковых нет, то самое время задуматься об этом.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период при общении и взаимодействии с окружающими и особенно коллегами, вы чувствуете какой-то барьер. Благоприятный период для публикаций в специальных профессиональных изданиях. Январь не подходит для отдыха и путешествий, у вас появляется много дел, а также всплывают ошибки в ранее выполненных проектах.

Нарушение рабочего распорядка может грозить потерей работы, поэтому, направьте свои усилия в профессиональную сферу. Поездки должны быть целенаправленными, исключительно по делу.

В этом случае, вы сможете заявить о себе как о профессионале, задуматься о возможностях для карьерного роста, пройти курсы повышения квалификации. Не стоит надеяться на партнеров — они могут подвести.

Гороскоп для Стрельцов

Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности. Также, обстоятельства складываются удачно для переговоров, работы с информацией, обучением, поездками.

Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами.

Будьте осторожны в любой практической деятельности, чтобы избежать травм головы и лица, а также перегрузки сердца и позвоночника.

Гороскоп для Козерогов

Наилучшие возможности для решения вопросов и интеллектуальной работы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы. Знания и сведения, которые вы получите в этот день, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться.

Повышается ваша творческая активность, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала в разработке новых идей, в правильном использовании своего таланта, а также полученных знаний в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству.

Гороскоп для Водолеев

Появляются новые деловые связи, завязываются полезные знакомства, которые окажут влияние на вашу профессиональную деятельность. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно.

Однако, склонность потакать собственным слабостям, а также желание самоутвердиться за счет окружающих, усилится, но не стоит заходить слишком далеко, иначе потеряете благоприятные шансы и возможности. Постарайтесь не придавать слишком большого значения ощущению собственной значимости.

В этом случае, вы сможете достичь вершин в профессии, получить благосклонность власти или благословение духовного настав¬ника, значимого для вас человека. Общественная деятельность приносит реальную пользу. Не давайте необдуманных обещаний.

Гороскоп для Рыб

Период повышенной активности, самоут­верждения, самореализации. Вы можете сделать больше, чем обычно, достигаете желаемого, обладаете явным преимуществом, неоспоримым достоин­ством на фоне других людей, а это вызывает зависть со стороны близкого окружения.

Растут амбиции и социальный статус, но при этом, возникают столкновения из-за идей и мнений, что дает трудности в общении. Лучше не вступать в пререкания с официальными органами и отложить походы в официальные места.

Но это хорошее время для обретения популярности, публикаций, выступлений, проведения обучающих мероприятий, чтения лекций. Старайтесь не вступать в противоречия по пустякам, не провоцируйте противостояние с любимыми и членами семьи и тогда есть возможность избежать неприятностей.