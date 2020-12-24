Лунный календарь на январь 2021 указывает на то, что в первые дни нового года будет сложно настроиться на рабочий настрой аж до 20 января, пока не закончится серия новогодних праздников.

Важно правильно распланировать месяц, чтобы работа и отношения с окружающими не пострадали от лишнего отдыха.

Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь на январь 2021, который укажет на благоприятные, нейтральные и негативные дни.

Фазы Луны в январе 2021

Последняя четверть — с 1 до 12 января 2021, с 29 до 31 января 2021;

Молодой — 13 января 2021;

Убывающая Луна — с 14 до 27 января 2021;

Полнолуние — 28 января 2021.

Лунный астропрогноз на 1 января

Не стоит начинать любые проекты, поскольку день нейтральный или даже неблагоприятный. Проявите благоразумие, следите за своими словами, не конфликтует. 1 января лучше посвятить домашним хлопотам или провести его в одиночестве.

Лунный астропрогноз на 2 января

Второй подряд неблагоприятный для активных действий лунный день. Звезды рекомендуют остаться дома, медитировать, планировать цели на текущий год. Не проводите никаких переговоров или серьезных манипуляций с деньгами. Устройте домашний SPA, массаж или омолаживающие косметические процедуры.

Лунный астропрогноз на 3 января

Удачный день. Не стоит отдыхать, а наоборот, пришло время реализации замыслов, активных действий, ведь Луна будет находиться в Деве — стабильном знаке. Благоприятно все: переговоры, финансовые операции, увольнение с работы, искренние разговоры, ведение домашнего хозяйства, путешествия.

Лунный астропрогноз на 4 января

Благоприятный день, начало первой трудовой недели в новом году. День творческой, физической или интеллектуальной активности, а также поисков бизнес-пapтнepив. Энергия будет преобладать над усталостью.

Лунный астропрогноз на 5 января

Луна в Весах дает человеку много энергии, положительным будет любое общение. Легко усваивать новые знания и решать различные проблемы.

Лунный астропрогноз на 6 января

Сутки полна отрицательной энергетикой, стрессовый период, поэтому старайтесь нe пpoявляты излишней активности. По православному календарю — Рождественский сочельник, лучше провести день дома у родных. День подходит для генеральной уборки в доме и сознания, займитесь духовными практиками.

Лунный астропрогноз на 7 января

День нейтральный, однако сегодня можно успеть сделать много дел, даже те, которые не приносят удовольствия. Важно лишь правильно распределить энергетический потенциал дня. Чувствуется пpoбудження энергетического резерва, который можно использовать для кардинальных жизненных трансформаций. День не подходит для путешествий.

Лунный астропрогноз на 8 января

Неудачный, медленный день, а значит стоит провести его пассивно и отдыхать. Можно заняться повседневной работой, домашними хлопотами. Возможны проблемы со здоровьем, а именно обострение хронических заболеваний. Луна в Скорпионе — рекомендует отказаться от навязчивого общения, романтических встреч и крупных финансовых сделок.

Лунный астропрогноз на 9 января

Еще один критический день месяца. Если нужно работать, тo лучше всего выполнить самостоятельно, нельзя проводить крупные финансовые операции, в частности шопинг. Воздержитесь от активности в любой деятельности, старайтесь сохранить свою жизненную энергию. Благоприятное время для самоанализа.

Лунный астропрогноз на 10 января

Любая работа этого дня будет выходить лучше. Поэтому целесообразно потратить это время на решение старых проблем. Эмоциональное состояние улучшится от путешествий, общения с близкими, а также от работы в коллективе. Устрой домашний праздник.

Лунный астропрогноз на 11 января

День Солнца, к тому же первый рабочий день после новогодних и рождественских каникул. Лучше заниматься решением повседневных задач и доведением до логического завершения дел, которые остались еще с прошлого года. Можно планировать крупные покупки, настроение будет приподнятым весь день, но не переутомляйте себя.

Лунный астропрогноз на 12 января

Это последний день месяца по лунному календарю, поэтому энергия на нуле. Не стоит браться за новые дела или решать серьезные семейные проблемы. Малоэффективен день. Общий жизненный тонус организма снижен, избавляйтесь от негативных мыслей.

Лунный астропрогноз на 13 января

Очень благоприятный день, подходит для реализации намеченных планов, ведь ты получишь дополнительную энергетическую подпитку. Первая половина дня больше подходит для анализа, а вторая — для активных действий. Удачными будут смена места работы, деловые встречи, подписания соглашений, финaнcoвие oпepaции, командировки, путешествия.

Лунный астропрогноз на 14 января

Негативный день во всех отношениях, возможны конфликты, поэтому следи за своими высказываниями. Несмотря на то, что месяц находится в мега-активном знаке Водолея, нельзя сегодня принимать судьбоносных решений. Работайте в обычном темпе, не ленитесь. А вот заниматься домашними делами не стоит, все будет валиться из рук.

Лунный астропрогноз на 15 января

Нейтральный день, но планировать на сегодня кардинальные изменения в жизни не стоит. Луна в Водолее поможет, проявляя дипломатичность, принимать нестандартные решения. Вечер лучше провести в одиночестве.

Лунный астропрогноз на 16 января

Сконцентрируйте внимание на завершенные проекта и планировании следующих дел. Не проводите манипуляций с деньгами и не отправляйтесь в длительные путешествия. Общение с окружающими может быть обернуться конфликтом.

Лунный астропрогноз на 17 января

Один из самых благоприятных дней, замечательное время, чтобы выполнять что-либо, в частности начинать новый проект. Сегодня можно сменить работу, провести выгодные инвестиции. Доверьтесь интуиции, в некоторых даже откроется дар ясновидения. Устройте себе романтическое свидание, общение с противоположным полом доставит истинное удовольствие.

Лунный астропрогноз на 18 января

Настроение сегодня будет изменчивым, старайтесь удержать позитив. При условии высокого уровня самоорганизации, внимательности и ответственного отношения можно решить дела, которые давно требовали активного участия. Пришло время деловой активности, благоприятные любые коммуникации.

Лунный астропрогноз на 19 января

День удачен для путешествий и переезда на новое место. Старайтесь не начинать новых дел, поскольку они требуют более основательной проработки. Энергии недостаточно для работы в одиночестве, поэтому не стесняйся просить совета у коллег. Возможны незначительные расходы или денежные вложения.

Лунный астропрогноз на 20 января

Астрологи считают, что время пронизано отрицательной энергетикой, поэтому день будет напряженным, возможны недоразумения, провокации и конфликты на ровном месте. Важно сохранять спокойствие и действовать логично. Можно заняться уборкой, посвятить день другим домашним хлопотам. Дела, требующие точности лучше отложить.

Лунный астропрогноз на 21 января

Первая половина дня будет критической, но уже после полудня ситуация изменится. Хорошо будут продвигаться все важные и мелкие дела. Люди станут открытыми к общению, поэтому можно налаживать связи с родственниками, признаваться в любви и искать бизнес-партнеров.

Лунный астропрогноз на 22 января

Удачный день, усиливается течение жизненной энергии. День подходит для работы над собой, над самосовершенствованием. Не проявляйте негатив к коллегам и не делайте дорогие покупки. Займитесь подведением итогов предыдущего месяца.

Лунный астропрогноз на 23 января

Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. Можно планировать длительное путешествие. День полон разного рода соблазнов, будьте начеку, не занимайтесь незнакомой деятельностью.

Лунный астропрогноз на 24 января

Не самый благоприятный день для общения с противоположным полом или иных межличностных отношений. На работе займииться будничными делами, не стоит быть мега-активной, поскольку положительных результатов все равно не будет. Вы будете психологически разбалансированным. Отправляйся на шопинг, но не трать сверх того, что тебе действительно необходимо.

Лунный астропрогноз на 25 января

День подходит для самоанализа. Ты можешь обработать свои ошибки, сделать правильные выводы и поднять свой авторитет в глазах окружающих. Удачными будут любые манипуляции, связанные с денежными средствами. Вероятный всплеск творческой энергии и активности, обязательно воспользуйся этим.

Лунный астропрогноз на 26 января

Подходящий день для различных важных начинаний. Стоит проявлять решительность, ориентироваться на выполнение масштабных задач с высоким уровнем ответственности. Можно продвигать свои предложения перед руководством или даже открыть собственный бизнес. День благоприятен для укрепления семейных отношений.

Лунный астропрогноз на 27 января

День искушений, нужно пользоваться энергетикой этих лунных суток с большой осторожностью. Велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. Старайся держать себя в руках, не поддавайся на провокации, ведь велика вероятность конфронтации.

Лунный астропрогноз на 28 января

Полнолуние. Достаточно гармоничный день, но избегайте чрезмерной активности, лучше довести до совершенства процессы, не требующие спешки. Тот избыток энергии, который будет ощущаться, направьте в творчество или физическую активность.

Лунный астропрогноз на 29 января

День ощущение радости от бытия и внутренней свободы. Идеальный для заключения брака, а вот начинать масштабные проекты сегодня не стоит. Можно отправиться в небольшое путешествие, ведь впереди выходные. Не решайте сегодня финансовые вопросы.

Лунный астропрогноз на 30 января

Неблагоприятный день, проявляйте благоразумие, следите за своими словами, не конфликтует. Возникнет ряд проблем, для решения которых нужно проявить максимальную сдержанность. Будьте осторожны, воздух пропитан пассивной агрессией.

Лунный астропрогноз на 31 января

Критический день. В идеале — оставайтесь дома и не посещайте людные места. Разочарованием обернется любое начинание и планирования грандиозных проектов, поэтому тратьте энергию на решение повседневных дел. Не проводите никаких переговоров и серьезных манипуляций с деньгами.