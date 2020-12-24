Погода на выходные в Украине (25 декабря 2020 — 27 декабря 2020)

Погода на выходные в Украине будет с осадками и небольшим повышением температуры.

25 декабря — Рождество Христово по григорианскому календарю. Этот праздник отмечают на государственном уровне, поэтому в этот день украинцы не будут работать и будут иметь дополнительный выходной.

В пятницу, 25 декабря, на всей территории Украины пройдут дожди с мокрым снегом. На Западе столбики термометров днем ​​покажут от +2°С до +5°С, ночью — от +2°С до +5°С.

В северных, центральных и южных областях также будут осадки. Температура воздуха прогреется днем ​​до +9°С, а ночью — до +5°С.

В восточных областях будут небольшие заморозки. Синоптики прогнозируют днем ​​от +2° до -3°С, а ночью — от +1°С до -6°С.

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В субботу, 26 декабря, дожди пройдут в восточных и южных областях.

Столбики термометров покажут днем от +2°С до +5°С, ночью — от +5°С до -1°С.

В западных, центральных, северных областях без осадков. Температура воздуха днем до -1°С, ночью — до -1°С также.

В воскресенье, 27 декабря, на территории Украины буже облачно с прояснениями, кроме восточных и центральных областей. Там синоптики прогнозируют осадки, а температура воздуха опустит до -3°С.

В западных, северных и центральных областях столбики термометров днем покажут до -1°С, а ночью до -6°С.

Погода на зиму

Погода зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что на украинцев ждет теплая зима.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.