Погода на 24 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине в четверг, 24 декабря, ожидаются осадки почти во всех регионах страны.

На Западе синоптики прогнозируют дожди. Температура днем 5°…8°, ночью 2°…4°.

В северных областях ожидаться мокрый снег. Столбики термометров покажут -1°…4°, а ночью -3°…2°.

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В Центре Украины мокрый снег, местами дожди. Днем -3°…2°, ночью -4°…2°.

В восточных регионах облачная погода. Днем синоптики прогнозируют -1°…1°, а ночью морозы до -7°.

Жителям южных областей стоит приготовиться к дождям. Столбики термометров днем покажут 2°…7°, а ночью -3°…2°.

Погода на 2021 в мире

Синоптики дали прогноз погоду в мире на 2021. По словам специалистов, новый год будет немного прохладнее, но несмотря на это оставаться одним из самых теплых. В 2021 году будет на 1 ° C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху.

Подробный прогноз погоды на 2021 год в мире смотрите на Фактах ICTV.