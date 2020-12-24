Родители не только подарили вам жизнь, но и многое дали за эти годы. 2020 год был тяжелым, но на смену ему уже спешит полный свершений 2021 год. Ваши родители однозначно заслуживают особого подарка.

Вариантов может быть множество — от мелких безделушек до полезных вещей. В любом случае, он порадует маму и папу, поскольку внимание — лучший подарок от их ребенка. Какой подарок родителям на Новый год выбрать — читайте в материале Фактов ICTV.

Оригинальные подарки для родителей на Новый год

Можно купить родителям технику, которая им нужна: соковижималку, миксер или фотоаппарат. Лучше подарить вещь, которая будет нужна обоим родителям в быту. Например, не нужно покупать кофемолку, когда мама чаще всего пьет ромашковый чай вместо латте.

Аксессуары для машины

Набор для пикника

Сейф

Подарки для совместного досуга

Подарите родителям возможность провести время вместе. Новогодний ужин в кафе или билеты в кино станут лучшими подарками и поднимут праздничное настроение. Совместный мастер-класс по гончарству также станет необычным сюрпризом для папы и мамы. Если нет идей, что им можно купить — подарите незабываемые эмоции.

Набор для вышивания

Деревянные модели для сборки

Полезные подарки родителям на Новый год

Выбор в пользу практичных подарков для родителей попадет в десятку. Полезными вещами станут подарки для здоровья — например, красивые и качественные очки для зрения. Важно не переборщить — однозначно не нужно дарить приборы для измерения давления или портативный пульсоксиметр на палец.

Постельное белье

Плед

Теплый домашний халат

Подарки для настроения

Можно подарить родителям на Новый год атрибуты в одном стиле. К примеру, шапку — для папы сдержанную, а для мамы немного поярче. Также рассмотрите вариант с похожей посудой, которая отличается незначительной деталью. Если у родителей хорошее чувство умора, то закажите парные футболки с оригинальным рисунком.

Подарки, которых ждут

Не обязательно дарить родителям волшебный тур в Карпаты (хотя если есть возможность, то вряд ли они огорчатся такому подарку). Однозначно родителям понравится, если вы подарите им поездку в санаторий поблизости или интересное историческое место, где они еще не были.

Может, родители давно хотели съездить в гости к близким друзьям или родственникам, но все никак не получалось. Новогодние праздники — самое время для того, чтобы отдохнуть от всех забот. Помните, что в Новый год сбываются все самые заветные желания.