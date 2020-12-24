Во многих странах празднование Нового года начинается вечером 31 декабря и продолжается до раннего утра 1 января. Есть разные традиции этого праздника.

Например, в Испании прямо перед полуночью из окна сбрасывают 12 гвоздей. Это символизирует надежды и свершения на ближайшие месяцы.

В Швеции и Норвегии на стол подают рисовый пудинг со спрятанным миндалем внутри. Говорят, что того, кто найдет орех, будет сопровождать удача весь год.

В США культовая традиция — падение гигантского шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке в полночь. Миллионы людей во всем мире наблюдают за этим событием с 1907 года.

Различные городки по всей Америке придумали собственные версии ритуала — раздают различные предметы: от приправ для солений (Пенсильвания) до стульев (Джорджия).

В этот день также принято дарить подарочные близким людям. Факты ICTV подготовили список оригинальных подарков для детей.

Подарки на Новый год 2021 для детей от 1 до 5 лет

В этот период ребенок познает мир через предметы. Они дают малышу первые представления о физических свойствах.

Набор инструментов

Раскраска

Музыкальный коврик

Канцтовары

Метрика или семейный постер

Магнитная доска

Музыкальная шкатулка

Люминесцентные краски

Карнавальный костюм

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Подарок на Новый год 2021 детям до 10-12 лет

Конструктор или пазлы

Настольная игра

Электронная книга

Магнитная доска

Скретч-карта

Елочная игрушка с ручной росписью

Лыжи или коньки

Велосипед

Билет на мастер-класс по гончарному делу

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Подарки на Новый год 2021 для детей от 12 лет

Печенье с предсказанием

Чашка с изображением любимых актеров

Наушники

Игровая консоль

Очки виртуальной реальности

Косметический набор

Новогодняя фотосессия

3D-ручка

Смарт-часы

Билеты на концерт любимого исполнителя

Подобрать подарки на Новый год нетрудно. Помните — главное, что нужно малышам — ваше внимание.

Фото: Dreamstime