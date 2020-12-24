Приметы на Новый год 2021 Быка: на деньги, любовь и удачу

Не за горами новый 2021 год, его покровителем станет Бык. Бык — всегда усерден, надежен, известен своей силой и решительностью.

Поэтому год Быка — это подходящее время для новых начинаний, карьерного роста, воплощения самых смелых амбиций и создания новых союзов.

Факты ICTV подготовили для вас различные приметы о том, как встретить этот праздник, привлечь в дом удачу, любовь и деньги.

Приметы на деньги

Тем, кто под бой курантов загадывает улучшение материального состояния или новую работу, следует знать про новогодние приметы, которые привлекут в вашу жизнь денежный поток или карьерные изменения.

В новогоднюю ночь можно положить монетку под коврик у входной двери, чтобы привлечь богатство и достаток.

Перед Новым годом не стоит одалживать деньги, это может принести в вашу жизнь бедность. Так же следующий год лучше начинать без долгов, нельзя ни с кем делится денежной энергетикой.

Если в полночь за праздничным столом вы поперхнулись кусочком еды — ждите повышения в должности или увеличения зарплаты.

Стол лучше украсить зелеными свечами, они символ достатка и денежного потока.

Приметы на любовь

Семья и любовь для Быка чрезвычайно важны, поэтому и примет, связанных с отношениями, очень много.

Брак заключенный в этот год, будет крепким и долговечным.

Семейным парам стоит поздравить как можно больше знакомых, чтоб их союз был прочнее.

Того, кто найдет под столом крошки, в скором времени ждет свадьба.

Чихнуть под бой курантов тоже хороший признак — в будущем году вы получите много внимания от противоположного пола.

Приметы на удачу и счастливую жизнь

Чтобы заманить в свой дом удачу и успех, нужно подготовить праздник, который понравится символу 2021 года. Белый металлический Бык ценит спокойную и размеренную жизнь, поэтому лучше устроить теплый семейный праздник с хорошим застольем, чем шумную вечеринку. Блюда тоже должны угодить покровителю, приготовьте побольше овощных салатов, рагу и не забудьте про вкусный десерт.

Встретить 2021 в красной одежде — плохая примета, этот цвет может разгневать Быка, лучше выбрать белый, бежевый и другие пастельные тона. Эти же правила нужно соблюдать при украшении елки и интерьера.

Если 1 января разобьется елочная игрушка или посуда с праздничного стола — весь год будет счастливым.

Чтобы не вымывать успех и удачу в наступающем году, уборку нужно сделать до 31 декабря и ни в коем случае не убирать во время праздника.

Елку нужно украшать всей семьей, а главное украшение на верхушку должен надеть хозяин дома, чтобы в семье был порядок.

Подарки тоже должны быть обдуманными. На Новый год 2021 стоит дарить практичные, но не очень дорогие подарки, расточительностью можно отпугнуть удачу. Непрактичные и бесполезные подарки разгневают покровителя этого праздника.