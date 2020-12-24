Рождество в Украине празднуют дважды в году — 25 декабря и 7 января. Рождество — это семейный и уютный праздник, который принято проводить в кругу родных людей за вкусным ужином и теплыми разговорами.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с католическим Рождеством, чтобы вы могли порадовать своих друзей и родных сердечным приветствием.
Поздравление с католическим Рождеством в картинках
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Лучшие поздравления с католическим Рождеством в СМС
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С Рождеством Христовым,
С праздником добра,
Света и терпенья,
Мира вам всегда!
От обид избавьтесь
И от всех хлопот,
Пусть для вас успешен
Будет этот год!
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С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды.
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В праздник светлый, Рождество,
Желаю счастья, мира и терпения!
И в дверь пусть постучится волшебство,
И будет самым лучшим настроение!
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Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будет смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Поздравления с католическим Рождеством в прозе
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, масштабных и светлых целей, стремлений и достижений. Достатка, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!
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От всего сердца примите пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.
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Рождество Христово пусть накроет волной благополучия, оставив все неприятности далеко в прошлом. Чтобы здоровье не подводило и жизненное удовольствие было постоянным. Пусть маленькое чудо придет и радостью наполнит дом.
Календарь церковных праздников на январь
В календаре праздников на январь 2021 есть немало важных церковных дат. 7 января в Украине празднуют Рождество, а 6 января — Сочельник, 19 января — Крещение Господне.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.