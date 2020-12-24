PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Поздравления с католическим Рождеством в картинках, СМС и прозе

Рождество в Украине празднуют дважды в году — 25 декабря и 7 января. Рождество — это семейный и уютный праздник, который принято проводить в кругу родных людей за вкусным ужином и теплыми разговорами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с католическим Рождеством, чтобы вы могли порадовать своих друзей и родных сердечным приветствием.

Поздравление с католическим Рождеством в картинках

привітання з Різдвом

привітання з Різдвом у картинках

листівки з Різдвом

привітання з Різдвом

привітання з Різдвом у картинках

привітання у картинках з Різдвом

листівки привітання з Різдвом

 

Читайте: 10 колядок на Рождество 2021 Мультфильмы про Рождество – 15 лучших Гадания на католическое Рождество

Лучшие поздравления с католическим Рождеством в СМС

***

С Рождеством Христовым,
С праздником добра,
Света и терпенья,
Мира вам всегда!

От обид избавьтесь
И от всех хлопот,
Пусть для вас успешен
Будет этот год!

***

С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды.

***

В праздник светлый, Рождество,
Желаю счастья, мира и терпения!
И в дверь пусть постучится волшебство,
И будет самым лучшим настроение!

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будет смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!

Поздравления с католическим Рождеством в прозе

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, масштабных и светлых целей, стремлений и достижений. Достатка, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!

***

От всего сердца примите пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.

***

Рождество Христово пусть накроет волной благополучия, оставив все неприятности далеко в прошлом. Чтобы здоровье не подводило и жизненное удовольствие было постоянным. Пусть маленькое чудо придет и радостью наполнит дом.

Календарь церковных праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 есть немало важных церковных дат. 7 января в Украине празднуют Рождество, а 6 января — Сочельник, 19 января — Крещение Господне.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка