Рождество в Украине празднуют дважды в году — 25 декабря и 7 января. Рождество — это семейный и уютный праздник, который принято проводить в кругу родных людей за вкусным ужином и теплыми разговорами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с католическим Рождеством, чтобы вы могли порадовать своих друзей и родных сердечным приветствием.

Поздравление с католическим Рождеством в картинках

Лучшие поздравления с католическим Рождеством в СМС

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С Рождеством Христовым,

С праздником добра,

Света и терпенья,

Мира вам всегда!

От обид избавьтесь

И от всех хлопот,

Пусть для вас успешен

Будет этот год!

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С Рождеством Христовым!

Будьте все здоровы,

Свет рождественской звезды

Пусть хранит вас от беды.

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В праздник светлый, Рождество,

Желаю счастья, мира и терпения!

И в дверь пусть постучится волшебство,

И будет самым лучшим настроение!

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Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будет смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Поздравления с католическим Рождеством в прозе

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, масштабных и светлых целей, стремлений и достижений. Достатка, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!

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От всего сердца примите пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.

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Рождество Христово пусть накроет волной благополучия, оставив все неприятности далеко в прошлом. Чтобы здоровье не подводило и жизненное удовольствие было постоянным. Пусть маленькое чудо придет и радостью наполнит дом.

Календарь церковных праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 есть немало важных церковных дат. 7 января в Украине празднуют Рождество, а 6 января — Сочельник, 19 января — Крещение Господне.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.