Ужин на католическое Рождество 2020 — традиции и рецепты блюд

Рождество в Украине празднуют дважды — 25 декабря и 7 января. По традициям начало празднования наступает вечером накануне Рождества. Его называют Сочельник или Вечер Рождества Христова.

В это время принято устраивать ужин в кругу близких людей и готовить много яств. Хозяйки накрывают ужин из 12 постных блюд. Обязательно на столе должна быть кутья — ее необходимо пробовать первой и последней.

Хозяин вносит в дом дидух, на каждом краю стола кладут зубчик чеснока, а посередине ставят свечу и сосуд с солью. Факты ICTV подготовили подборку рецептов к рождественскому ужину 24 декабря.

Блюда на католическое Рождество 2020: рецепты

Рыба с грибами

Ингредиенты:

рыба — 1 кг;

сушеные грибы — 50 г;

лук — 2 шт.;

масло — 100 г;

горчица — 1 ложка.

Рыбу необходимо порезать, посолить, добавить толченый чеснок и положить в холодильник на два часа. На дно формы для запекания выстелить слой лука и порезанные вареные грибы. Частью грибов и лука покройте рыбу сверху. Залейте все отваром из грибов с добавлением масла и горчицы. Запекайте в духовке в течение часа.

Банош

Ингредиенты:

кукурузная мука — 500 г;

сметана — 700 г;

сахар — 100 г.

Муку просеять. Сметану положить на огонь, посолить и после закипания добавить кукурузную муку. Готовить 15 мин, не помешивая. Сверху можно посыпать сыром, грибами или шкварками.

Кутья

Ингредиенты:

пшеница — 500 г;

мак — 2 стакана;

грецкие орехи — 2 стакана;

мед — 1 стакан.

Пшеницу необходимо предварительно замочить в воде на ночь. После этого промойте ее, залейте одним стаканом воды и поставьте на огонь. Так же нужно приготовить мак, а затем растереть в ступке до белого цвета. Смешайте в большой посуде мак, пшеницу, мед и орехи, можно добавить изюм и долить теплой воды. Блюдо должно быть густым.

Имбирное печенье

Ингредиенты:

мука — 350 г;

сода — 1 ч ложка;

яйцо — 1 шт.;

масло — 125 г;

корица — 1 ч. ложка;

имбирь — 2 ч. ложки.

Замесите тесто с мукой, молотой корицей и имбирем, добавьте масло (перед этим разогрейте его до мягкого состояния), а затем половину сахара. Остаток сахара разотрите с яйцом и смешайте с остальными ингредиентами. Сосуд с тестом накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 15 мин.

Раскатайте тесто толщиной 0,5 см и вырежьте различные фигурки. Запекайте в течение 15 мин, украсьте глазурью.

Узвар

Добавить в кипяток сушеные фрукты — яблоки, груши, сливы, по желанию можно добавить и другие. Готовить напиток нужно 15 мин, а для сладости добавить сахара или меда.

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