Меню на Новый год 2021: блюда к новогоднему столу

Скоро наступит Новый год 2021. Он пройдет под знаком белого металлического Быка, и мы надеемся, что принесет много позитивных изменений.

Читайте: 2021 год кого по восточному календарю

Сегодня Факты ICTV подготовили простые и вкусные рецепты для праздничного стола.

Оригинальная закуска из тыквы и вяленых томатов

Разнообразьте меню на Новый год 2021 оригинальной закуской из тыквы и вяленых томатов. Она легко готовится и красиво выглядит на праздничном столе. Гости никогда не догадаются, из чего приготовлено блюдо.

1 красный лук;

2 зубка чеснока;

2–3 столовые ложки оливкового масла;

200 г вяленых томатов в масле;

150 г томатов-пелати;

50-70 г грецких орехов;

100 мл пюре из тыквы;

соль, черный перец и сухой базилик – по вкусу.

Лук и чеснок нарезать и обжарить на оливковом масле. Добавить измельченные томаты-пелати, соль и специи. Тушить на среднем огне около 10 минут. Когда смесь остынет, добавить к ней тыквенное пюре и взбить блендером. Добавить грецкие орехи и вяленые томаты и снова взбить закуску до однородной консистенции.

Паштет из печени

Простое и вкусное блюдо, которое идеально впишется в бюджетное меню на Новый год. Подавайте такой паштет с хрустящим багетом или в тарталетках.

500 г печени;

2 репчатых лука;

1 морковь;

1 стебель сельдерея (75 г);

1 столовая ложка меда;

2–3 столовых ложки растительного масла для обжарки;

200 г сливочного масла;

соль, чабрец, черный и душистый перец по вкусу.

Печень почистить и замочить в воде. Овощи порезать небольшими кубиками. Обжарить на сковороде морковь, затем добавить лук. Когда овощи станут румяными, добавить сельдерей. Затем отправить к овощам печень. Посолить и поперчить блюдо и тушить его около 10 минут на среднем огне, регулярно помешивая. Если жидкость не выпарится, в конце тушить печень с открытой крышкой. После того, как печень с овощами остынут, добавить мед и сливочное масло. Взбить блендером до однородной консистенции.

Индюшиная голень с апельсинами и розмарином

Символ 2021 года – белый металлический Бык, поэтому от говядины или телятины лучше отказаться. На праздничном столе должны стоять блюда из птицы или свинины. Их можно подать с гарниром из каши, потому что Бык любит разные крупы.

Предлагаем включить в меню на Новый год Быка индюшиные голени с розмарином:

1,5 кг индюшиных голеней;

2 апельсина;

2 яблока;

3–4 зубка чеснока;

2 чайные ложки розмарина;

2 чайные ложки французской горчицы;

соль, черный и красный перец по вкусу.

Мясо замариновать на 8–12 часов в смеси чеснока, соли, перца, розмарина и французской горчицы. Поместить голени в рукав для запекания вместе с нарезанными на крупные дольки апельсинами и яблоками. Выпекать до готовности. За 30 минут до конца открыть рукав и включить режим гриля, чтобы получилась золотистая корочка.

Тирамису

Этот итальянский десерт с нежнейшей воздушной текстурой на основе крема маскарпоне. Его можно приготовить и в большой форме, и порционно.

500 г маскарпоне;

300 мл свежезаваренного кофе;

50 мл рома (или апельсинового сиропа);

500 мл сливок жирностью 33%;

8 желтков;

8 столовых ложек сахара;

200 г печенья савоярди;

цедра лимона;

2 столовые ложки какао.

Заварить кофе в турке и оставить его остывать. Затем добавить в напиток ром, коньяк, ликер Бейлис или апельсиновый сироп. В отдельной миске смешать желтки и сахар и поставить смесь на паровую баню. Необходимо нагреть желтки до температуры 65 градусов, помешивая. Смесь должна посветлеть. Жирные кулинарные сливки взбить до устойчивых пиков. Чтобы они лучше взбивались, предварительно охладите их. Соединить сливки, желтки и маскарпоне, аккуратно помешивая силиконовой лопаткой. Собрать десерт. Каждое печенье на одну секунду обмакнуть в кофе и выложить в форму. Нанести сверху крем. Всего должно получиться два слоя печенья с кремом. Поставить десерт в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпать какао.

Для всех, кто придерживается правильного питания, Факты ICTV подготовили идеи вкусных и полезных блюд для новогоднего стола.