Меню на Новый год 2021: блюда к новогоднему столу

Скоро наступит Новый год 2021. Он пройдет под знаком белого металлического Быка, и мы надеемся, что принесет много позитивных изменений.
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Сегодня Факты ICTV подготовили простые и вкусные рецепты для праздничного стола.
Оригинальная закуска из тыквы и вяленых томатов
Разнообразьте меню на Новый год 2021 оригинальной закуской из тыквы и вяленых томатов. Она легко готовится и красиво выглядит на праздничном столе. Гости никогда не догадаются, из чего приготовлено блюдо.
- 1 красный лук;
- 2 зубка чеснока;
- 2–3 столовые ложки оливкового масла;
- 200 г вяленых томатов в масле;
- 150 г томатов-пелати;
- 50-70 г грецких орехов;
- 100 мл пюре из тыквы;
- соль, черный перец и сухой базилик – по вкусу.
- Лук и чеснок нарезать и обжарить на оливковом масле. Добавить измельченные томаты-пелати, соль и специи. Тушить на среднем огне около 10 минут.
- Когда смесь остынет, добавить к ней тыквенное пюре и взбить блендером.
- Добавить грецкие орехи и вяленые томаты и снова взбить закуску до однородной консистенции.
Паштет из печени
Простое и вкусное блюдо, которое идеально впишется в бюджетное меню на Новый год. Подавайте такой паштет с хрустящим багетом или в тарталетках.
- 500 г печени;
- 2 репчатых лука;
- 1 морковь;
- 1 стебель сельдерея (75 г);
- 1 столовая ложка меда;
- 2–3 столовых ложки растительного масла для обжарки;
- 200 г сливочного масла;
- соль, чабрец, черный и душистый перец по вкусу.
- Печень почистить и замочить в воде. Овощи порезать небольшими кубиками.
- Обжарить на сковороде морковь, затем добавить лук. Когда овощи станут румяными, добавить сельдерей. Затем отправить к овощам печень.
- Посолить и поперчить блюдо и тушить его около 10 минут на среднем огне, регулярно помешивая. Если жидкость не выпарится, в конце тушить печень с открытой крышкой.
- После того, как печень с овощами остынут, добавить мед и сливочное масло. Взбить блендером до однородной консистенции.
Индюшиная голень с апельсинами и розмарином
Символ 2021 года – белый металлический Бык, поэтому от говядины или телятины лучше отказаться. На праздничном столе должны стоять блюда из птицы или свинины. Их можно подать с гарниром из каши, потому что Бык любит разные крупы.
Предлагаем включить в меню на Новый год Быка индюшиные голени с розмарином:
- 1,5 кг индюшиных голеней;
- 2 апельсина;
- 2 яблока;
- 3–4 зубка чеснока;
- 2 чайные ложки розмарина;
- 2 чайные ложки французской горчицы;
- соль, черный и красный перец по вкусу.
- Мясо замариновать на 8–12 часов в смеси чеснока, соли, перца, розмарина и французской горчицы.
- Поместить голени в рукав для запекания вместе с нарезанными на крупные дольки апельсинами и яблоками.
- Выпекать до готовности. За 30 минут до конца открыть рукав и включить режим гриля, чтобы получилась золотистая корочка.
Тирамису
Этот итальянский десерт с нежнейшей воздушной текстурой на основе крема маскарпоне. Его можно приготовить и в большой форме, и порционно.
- 500 г маскарпоне;
- 300 мл свежезаваренного кофе;
- 50 мл рома (или апельсинового сиропа);
- 500 мл сливок жирностью 33%;
- 8 желтков;
- 8 столовых ложек сахара;
- 200 г печенья савоярди;
- цедра лимона;
- 2 столовые ложки какао.
- Заварить кофе в турке и оставить его остывать. Затем добавить в напиток ром, коньяк, ликер Бейлис или апельсиновый сироп.
- В отдельной миске смешать желтки и сахар и поставить смесь на паровую баню. Необходимо нагреть желтки до температуры 65 градусов, помешивая. Смесь должна посветлеть.
- Жирные кулинарные сливки взбить до устойчивых пиков. Чтобы они лучше взбивались, предварительно охладите их.
- Соединить сливки, желтки и маскарпоне, аккуратно помешивая силиконовой лопаткой.
- Собрать десерт. Каждое печенье на одну секунду обмакнуть в кофе и выложить в форму. Нанести сверху крем. Всего должно получиться два слоя печенья с кремом.
- Поставить десерт в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпать какао.
Для всех, кто придерживается правильного питания, Факты ICTV подготовили идеи вкусных и полезных блюд для новогоднего стола.