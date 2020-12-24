Гадания на католическое Рождество: на суженого и другие

Католическое Рождество наступит совсем скоро – 25 декабря. Праздник выпадает на холодную пору года, а долгие зимние вечера всегда располагали к ритуалам и гаданиям. По доброй традиции, девушки хотят узнать свою судьбу, и в особенности – суждено ли им выйти замуж в следующем году.

Факты ICTV расскажут о популярных гаданиях на католическое Рождество.

Традиционные гадания на католическое Рождество

Гадание на католическое Рождество должно проходить строго в ночь с 24 на 25 декабря. Если следовать этому правилу, и достоверность предсказаний будет выше, и атмосфера – более завораживающей и таинственной, чем в обычный день.

Гадание на сладостях

Это гадание для всех гостей, которые будут встречать вместе с вами католическое Рождество. Хозяйке дома нужно предварительно подготовиться – испечь сладости и положить в них что-то со смыслом:

сахар или шоколад – к сладкой жизни;

монетку – к богатству;

изюм – к приключениям;

экзотические специи – к путешествиям.

Во время праздника гости по очереди должны выбрать сладости. Кто что выберет – тот то и получит в следующем году.

Это гадание на католическое Рождество напрямую зависит от воображения хозяйки. Чем больше начинок, сулящих добро, радость и счастье, будет в сладостях, тем позитивнее пройдет ритуал.

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Гадание на карпе

Карп – традиционное рождественское блюдо в Германии. С этой рыбой связано немало примет и гаданий. Например, если положить несколько чешуек карпа в кошелек – весь год будут водиться деньги.

Чтобы узнать судьбу по чешуе карпа, придется немного потрудиться. Нужно собрать чешуйки и высушить их на листе белой бумаги. Если через два дня чешуя потемнеет, будет неприятно пахнуть – это предвещает трудности и большие перемены в жизни не в лучшую сторону. Если же чешуя останется чистой, блестящей – это предвещает счастливый и удачливый год без потрясений и трудностей.

Считается, что по чешуе можно гадать на детей. Нужно взять горсть чешуи в руку и, разжав ее, опустить в воду. Сколько чешуек останется на ладони, столько детей вам пошлет судьба.

Гадание с кошкой

Это гадание подойдет только тем, у кого дома есть пушистый питомец. Нужно загадать желание и позвать кота. Проследите, с какой лапы животное переступит порог комнаты. Если с левой – желание непременно исполнится, а если с правой – нет.

Гадание по теням

Это гадание возможно провести только в компании. Выключите свет, зажгите свечу и сядьте напротив стены, чтобы получились тени. Человек, чья тень будет самой вытянутой, непременно привлечет удачу в следующем году.

Гадания на католическое Рождество на суженого

Гадание на яблоке

Традиционное гадание, которое популярно и в православной, и в католической конфессии. Незамужняя девушка в рождественскую ночь должна выйти на крыльцо дома (или в подъезд) вместе со спелым красным яблоком. Теперь можно приниматься за еду. Если во время того, как девушка кушает фрукт, она увидит мужчину (даже вдалеке), будущий год сулит удачное замужество.

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Гадание на полотенце

Вечером в канун католического Рождества незамужняя девушка должна вывесить белое полотенце за окно и произнести слова: Суженый мой, ряженый мой, вот тебе полотенце, лицо мой и вытрись. Если на утро полотенце окажется мокрым, в следующем году девушка выйдет замуж, а если сухим – придется еще подождать.

Гадание на имя суженого

Для этого гадания придется немного подготовиться – купить новую расческу и написать популярные мужские имена на бумажках. Когда будете ложиться спать в рождественскую ночь, расчешите волосы со словами: Суженый мой, ряженый, жду тебя наряженного! Положите расческу и бумажки с именами под подушку. На утро достаньте одну из бумажек – на ней будет написано имя вашего суженого.

Вслед за католическим Рождеством и Новым годом придет православное Рождество, которое отмечается с 6 на 7 января. В чем отличия католического Рождества от православного – читайте в материале Фактов ICTV.