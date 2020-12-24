Как правильно загадать желание на Новый год 2021

Скоро наступит долгожданный Новый год 2021. Он пройдет под знаком белого металлического Быка и, по прогнозам астрологов, принесет много позитивных изменений.

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Как правильно загадать ваши заветные желания на Новый год, чтобы они сбылись – читайте в материале Фактов ICTV. Мы предлагаем десять лучших способов, которые работают.

10 лучших способов загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Возьмите карандаш и лист бумаги. В последние секунды уходящего года напишите заветное желание и сожгите лист. Пепел растворите в бокале шампанского и выпейте его. Если успеете так загадать желание до наступления Нового года, оно сбудется. Когда гости допьют шампанское, положите листок с желанием в пустую бутылку, закупорьте ее и отправьте в шкаф. Обязательно визуализируйте мечты, например, представляйте, как возвращаетесь в новый дом, если мечтаете о покупке квартиры. Многие, кто пробовал такой способ, говорят, что все сбывается! Когда отправитесь спать в новогоднюю ночь, напишите на двенадцати листах двенадцать заветных желаний. Утром 1 января, сразу как проснетесь, вытащите одну бумажку. То, что там написано, обязательно сбудется в 2021 году. В последние секунды уходящего года зажгите бенгальский огонек и в эту секунду загадайте желание. Искорки словно распылят вашу сокровенную мечту для ее скорейшего осуществления. Выберите красивую новогоднюю открытку и напишите ваше желание. Если вы, например, мечтаете посетить Азию, можно взять открытку с изображением одной из азиатских стран. Сохраните эту открытку как талисман или пошлите ее в Лапландию Санта-Клаусу. Сделайте визуальное воплощение вашего желания. Если мечтаете о новой машине, изготовьте красивые картинки с изображением этого авто. Если хотите выйти замуж, оденьте куклу в костюм невесты. Этими атрибутами украсьте дом. Визуализируя наши желания на Новый год, мы приближаем их исполнение. Выберите самую красивую новогоднюю свечу. В полночь зажгите пламя и над ним проговорите желание, словно посылая свои мысли Вселенной. Оставьте свечу гореть на всю ночь. Если она догорит до конца, желание исполнится. Считается, что полночь – это особый момент, наполненный магической силой и космической энергией. Встаньте на стул ровно в двенадцать часов и мысленно представьте, как ваше желание исполнилось. Чем лучше вы визуализируете свою мечту, тем больше шансов, что она сбудется. Этот способ загадать желание на Новый год подойдет рукодельницам. Вышейте на салфетке или праздничном платье ваше желание. Достаточно сделать несколько стежков с рисунком или словами. В полночь возьмите вышивку в руку и произнесите желание вслух. Как только часы пробьют двенадцать, запейте шампанским. Используйте новогоднюю елку, чтобы загадать желание. Напишите его на бумаге и спрячьте в коробочку. Повесьте ее на елку. За несколько минут до Нового года снимите коробочку, возьмите ее в левую руку и проговорите: Коробочка, хранишь ты мою тайну, и это неслучайно, пускай мое желание станет реальностью. Когда часы пробью двенадцать, достаньте листок с желанием, выбросьте его в форточку, а саму коробочку повесьте обратно на елку.

Чтобы порадовать ваших родных, друзей и близких в новогоднюю ночь, подготовьте подарки. Креативные идеи – в материале Фактов ICTV.