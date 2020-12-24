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Как поменять имя в Facebook
Факты / Lifestyle
Как поменять имя в Facebook

Как поменять имя в Facebook

Если  вы вдруг решили сменить имя или фамилию в вашем профиле на Facebook, но не умеете, Факты ICTV подготовили для вас пошаговую инструкцию, как правильно это сделать на компьютере и в мобильном приложении.

ШАГ 1. Войдите в профиль

Зайдите в профиль на главную страницу. В правом верхнем углу нажмите на треугольник рядом со звоночком и значком мессенджера. 

Если вы пользуетесь мобильным приложением, нужная вам кнопка находится в правом нижнем углу и выглядит как три горизонтальные полоски.

  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
Как поменять имя в Facebook / 2 фотографии

ШАГ 2. Настройки и конфиденциальность

После этого появится небольшая панель со списком действий, таких как настройки и конфиденциальность, справка и поддержка и т.д. В этом списке нужно выбрать и нажать на надпись Настройки и конфиденциальность.

После этого появится еще одна похожая панель, в которой необходимо выбрать раздел Настройки

В мобильном приложении алгоритм действий аналогичный, только раздел Настройки и конфиденциальность находится снизу.

  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ
Как поменять имя в Facebook / 2 фотографии

ШАГ 3. Общие настройки аккаунта

Если вы нажмете на этот раздел, откроется вкладка Общие настройки аккаунта. Именно в ней мы будем выполнять основную работу. 

В строке Имя будут написаны ваши текущие имя и фамилия. Чтобы их изменить, нажмите на слово Изменить в конце этой строки.

Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ

В мобильной версии перед тем как изменять имя, нужно нажать на строку Личная информация.

Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 4. Смена имени

Вместо строки Имя появится окно с тремя строками: 

  • Имя 
  • Отчество
  • Фамилия

В них вы можете изменить выбранные ранее данные, пункт отчество заполняется по желанию. Обратите внимание также на то, что после смены имени вы сможете повторить эту операцию только через 2 месяца, об этом на странице есть отдельное предупреждение. 

После заполнения этих строчек проверьте правильность написания имени и фамилии, если убедились в этом — нажимайте Проверить изменения.

Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 5. Сохраните изменения

В окошке, которое появится на экране, нужно сделать выбор из двух предложенных вариантов, в каком порядке будут располагаться ваши имя и фамилия на странице.

Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ

После этого введите пароль в специальное окошко ниже и нажмите Сохранить изменения. Страница автоматически перезагрузится, и вы увидите ее уже с новым именем.

 

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