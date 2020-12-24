Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1. Войдите в профиль
Зайдите в профиль на главную страницу. В правом верхнем углу нажмите на треугольник рядом со звоночком и значком мессенджера.
Если вы пользуетесь мобильным приложением, нужная вам кнопка находится в правом нижнем углу и выглядит как три горизонтальные полоски.
ШАГ 2. Настройки и конфиденциальность
После этого появится небольшая панель со списком действий, таких как настройки и конфиденциальность, справка и поддержка и т.д. В этом списке нужно выбрать и нажать на надпись Настройки и конфиденциальность.
После этого появится еще одна похожая панель, в которой необходимо выбрать раздел Настройки.
В мобильном приложении алгоритм действий аналогичный, только раздел Настройки и конфиденциальность находится снизу.
ШАГ 3. Общие настройки аккаунта
Если вы нажмете на этот раздел, откроется вкладка Общие настройки аккаунта. Именно в ней мы будем выполнять основную работу.
В строке Имя будут написаны ваши текущие имя и фамилия. Чтобы их изменить, нажмите на слово Изменить в конце этой строки.
В мобильной версии перед тем как изменять имя, нужно нажать на строку Личная информация.
ШАГ 4. Смена имени
Вместо строки Имя появится окно с тремя строками:
- Имя
- Отчество
- Фамилия
В них вы можете изменить выбранные ранее данные, пункт отчество заполняется по желанию. Обратите внимание также на то, что после смены имени вы сможете повторить эту операцию только через 2 месяца, об этом на странице есть отдельное предупреждение.
После заполнения этих строчек проверьте правильность написания имени и фамилии, если убедились в этом — нажимайте Проверить изменения.
ШАГ 5. Сохраните изменения
В окошке, которое появится на экране, нужно сделать выбор из двух предложенных вариантов, в каком порядке будут располагаться ваши имя и фамилия на странице.
После этого введите пароль в специальное окошко ниже и нажмите Сохранить изменения. Страница автоматически перезагрузится, и вы увидите ее уже с новым именем.