Как поменять имя в Facebook (Фейсбук) — ИНСТРУКЦИЯ

Зайдите в профиль на главную страницу. В правом верхнем углу нажмите на треугольник рядом со звоночком и значком мессенджера.

Если вы пользуетесь мобильным приложением, нужная вам кнопка находится в правом нижнем углу и выглядит как три горизонтальные полоски.





