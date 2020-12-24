Удивительная открытка, как сделать своими руками

Удивительная открытка это проект, который инициировала первая леди Елена Зеленская. Он призывает людей собственноручно создавать открытки и отправлять их своими родным и близким во время новогодних и рождественских праздников.
Шаг 1. Открываем сайт для создания открытки.
Дивовижна поштівка — именно так называется сайт, где мы будем создавать открытку. Для начала перейдите по ссылке и нажмите на окошко “создать открытку”.
Шаг 2. Выбираем открытку.
Сайт предлагает выбрать одну из 12 открыток, которые нарисовали украинские художники. Определившись с дизайном приветственной открытки, нажимаем на окошко “выбирай открытку”.
Шаг 3. Подписываем открытку.
Вписываем имя отправителя и получателя. Кроме того, пишем свое поздравление и нажимаем на окошко с надписью “сохранить на устройство”.
Шаг 4. Отправляем открытку адресату.
Сохраненную открытку можно отправить в любом приложении для общения: WhatsApp, Messenger, Telegram, Viber или Skype.
Шаг 5. Улыбаемся от легкости создания открытки.
Счастливого Рождества!
Если у вас не найдется времени создать открытку, то мы подготовили несколько универсальных поздравлений:
Как сделать удивительную открытку на Рождество — инструкция / 5 фотографий