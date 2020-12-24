Год металлического Быка совсем не за горами. Многие ожидают Нового года, чтобы осуществить самые заветные желания. Существует примета, что загаданное в полночь желание обязательно сбудется в течение года.

Также считается, что новогодняя ночь — это время сказочных начинаний. Все девушки хотят выглядеть безупречно в этот день. Обычная резинка для волос может создать красивую прическу на Новый год, важно лишь знать, как это сделать.

Цветочные украшения, ленты пастельных цветов, а также другие аксессуары сделают прекрасный и волшебный образ.

Факты ICTV подготовили подборку красивых причесок на Новый год 2021 своими руками.

Прически на Новый год 2021 на длинные волосы

Прически с кудрями прекрасно подойдут под любой модный наряд. Красивые волны можно сделать при помощи заплетенных косичек или специальной укладки. 2021 год будет богат новыми трендами причесок.

Например, ретро-мотивы будут смотреться очень экстравагантно. Необыкновенные локоны, челка и соблазнительные пучки добавят особого шарма вашему новогоднему образу в стиле ретро.

Читайте: Идеи подарков на Новый год 2021

Прически на Новый год для волос средней длины

Средняя длина волос позволяет создать такие же варианты новогодних причесок, как и для длинных, за исключением объемных косичек со сложным плетением.

Самый простой вариант новогодней прически — небрежные кудри, которые легко сделать самостоятельно в домашних условиях. Если нет объема, то на ночь можно оставить несколько косичек, а утром на прядях получатся легкие волны.

Читайте: Год какого животного 2021

Лучшие прически на Новый год 2021 с короткими волосами

Многие девушки в погоне за стильным и эффектным образом делают короткую стрижку. При помощи красивых шпилек укладку можно дополнить стильными жгутиками.

Повязки на голову, цепочки, цветы и другие аксессуары также помогут создать элегантный вид. Красивые волны в стиле ретро станут необычным украшением коротких причесок на Новый год 2021.

Важно помнить, что при любой длине волос можно найти стильный вариант прически на Новый год, который вам непременно понравится. Помните, что вы прекрасны в любых обстоятельствах.

Фото: Dreamstime