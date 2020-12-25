Католики празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, а православные христиане отмечают праздник с 6 на 7 января. Это связано с тем, что католики используют Григорианский календарь, а православные — Юлианский.

Вся разница в системе летоисчисления. В Юлианском календаре 7 января — это 25 декабря по старому стилю.

Однако Рождество все же является более важным праздником для католиков, в то время как у православных христиан больше чтят Пасху. Также для католиков этот праздник — семейный, а не духовный.

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В остальном же Рождество у православных и католиков очень похоже. У обеих христианских общин есть Сочельник, они проводят ночные богослужения, украшают елку, колядуют.

Также отличием у католиков можно выделить то, что они дарят подарки на Рождество.

Выходные на Рождество и Новый год 2021

Новогодние праздники принесут дополнительные выходные. В частности, на Новый год 2021 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 1, 2 и 3 января, потому что они выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.

Рождество 2021 будет в четверг, поэтому правительство решило сделать пятницу, 8 января, тоже выходным. Его придется отработать в субботу, 16 января.

Таким образом на Рождество Христово будет четыре выходных подряд – 7, 8, 9 и 10 января.

Кроме того, Рождество по Григорианскому календарю — 25 декабря — также выходной день в Украине.