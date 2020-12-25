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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

День ангела Александра — лучшие поздравления в картинках

День ангела Александра празднуют несколько раз в году, в том числе 25 декабря. Это имя имеет греческое происхождение и в переводе означает защитник людей.

Наверное, именно поэтому Александры волевые, целеустремленные и всегда достигают своей цели. Они часто являются руководителями или предпринимателями, поскольку умело способны управлять коллективом.

Также для мужчин с таким именем характерно обостренное чувство справедливости.

Факты ICTV собрали поздравления с днем ​​ангела Александра в картинках, чтобы вы могли поздравить своих мужчин.

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

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Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Последний месяц зимы имеет немало важных праздников. 25 декабря отмечают святого Спиридона Тримифунтского и католическое Рождество, а 30 декабря — пророка Даниила.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не забыть о важной дате.

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