Рождество в Украине: поздравления в открытках

Большой христианский праздник Рождество по григорианскому календарю приходится на 25 декабря.
Семейный круг, пышная ужин и пожелания мира, добра и согласия — вот как украинцы отмечают Рождество.
Традиционно дома украшали хвоей, верующие посещали литургию в храме, а дети получали сладкие подарки.
Светлый праздник Рождества Христова — день, несущий добро и благодать в каждую семью. Не забудьте поздравить всех близких, друзей и коллег.
Для этого Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Рождеством в открытках.
Выходные на Новый год
Следующим праздником после Рождества по григорианскому календарю является Новый год, который в 2020 году приходится на четверг.
Подробнее о выходных на Новый год 2021 рассказывали Факты ICTV.
Согласно решению Кабмина, украинцы будут отдыхать 1, 2 и 3 января.