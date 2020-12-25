Рождество в Украине: поздравления в открытках

Большой христианский праздник Рождество по григорианскому календарю приходится на 25 декабря.

Семейный круг, пышная ужин и пожелания мира, добра и согласия — вот как украинцы отмечают Рождество.

Традиционно дома украшали хвоей, верующие посещали литургию в храме, а дети получали сладкие подарки.

Светлый праздник Рождества Христова — день, несущий добро и благодать в каждую семью. Не забудьте поздравить всех близких, друзей и коллег.

Для этого Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Рождеством в открытках.

Выходные на Новый год

Следующим праздником после Рождества по григорианскому календарю является Новый год, который в 2020 году приходится на четверг.

Подробнее о выходных на Новый год 2021 рассказывали Факты ICTV.

Согласно решению Кабмина, украинцы будут отдыхать 1, 2 и 3 января.