Весь мир с замиранием сердца и трепетом в душе ждет радостный зимний праздник — Рождества Христова. Этот день наполнен чудом и сказкой, которая не оставляет в стороне никого.

Праздник знаменуется тем, что Дева Мария во Вифлееме родила Иисуса Христа. С тех пор рождения Сына Божьего прославляют праздничным пением — колядками, которые относятся к основным традиций этого светлого дня.

Факты ICTV подобрали лучшие колядки на Рождество.

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Поздравляем вас, друзья,

В день святого Рождества.

Будем вам колядовать,

Счастья, радости желать.

Чтоб всегда была машина,

Рядом – классная дивчина,

Чтоб доход ваш был высок,

Дайте нам скорей оброк –

Дайте вкусные конфеты,

Звонкие еще монеты.

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Воплі Відоплясова – Щедрик

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Открывай, хозяин, хатку,

Слушай славную колядку.

Быстро к кошельку метнись,

На подарки не скупись.

Щедрым людям будет счастье,

Обойдут их все ненастья,

Будет изобильным дом.

Поздравляем с Рождеством!

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Ирина Билык, Тина Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Александр Пономарев — Нова радість стала

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Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всем вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

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Олег Винник, Таюне, Александр Пономарев –Добрий вечір тобі, пане господарю

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К нам приходит коляда

Накануне Рождества.

Просит, просит коляда

Хоть кусочек пирога.

Кто пирог колядке даст,

Будет тот во все горазд!

Будет скот того здоров,

Полон хлев будет коров

Кто зажмет же свой кусок,

Будет год весь одинок.

Не найдет удачи, счастья,

Год промается в ненастье.

Не жалей ты пирожок,

А не то создашь должок!

***

Воплі Відоплясова – Добрий вечір

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Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

***

Оркестр ВВС США акапелло — Щедрик

THE HARDKISS — Helpless/Щедрик (Акустика Live)

Щедрик — главный символ Рождества

Щедрик — украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке композитора и хорового дирижера Николая Леонтовича.

Чтобы задать тон зимним праздникам, Факты ICTV предлагают послушать лучшие исполнения Щедрика, которые никого не оставят равнодушным.

На Западе и в США украинский Щедрик называется Carol of the Bells: на праздники эту песню можно услышать в кино, в магазинах и на улицах.