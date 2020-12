Католическое Рождество: поздравления на английском, итальянском и польском

Большой христианский праздник Рождество по григорианскому календарю приходится на 25 декабря. Его празднуют в десятках стран мира.

Традиционно Рождество считается одним из самых светлых праздников в году. Все семьи собираются вместе, благодарят друг друга, прощают друг другу старые обиды и желают добра и благополучия.

Сотни тысяч людей в Украине, Италии, Польши, США и многих других странах на Рождество обращаются к Богу и просят у него благословения для себя и близких.

Факты ICTV публикуют лучшие открытки и поздравления с Рождеством на английском, польском и итальянском языках.

Merry Christmas! Поздравления с Рождеством на английском

May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year! Wish your Christmas be filled with peace and love. Merry Xmas.

Wishing you a joyous holiday season and a year of happiness. May this Christmas be bright and cheerful and may the New Year begin on a prosperous note!

Stay healthy and thankful for every happy day God gave you. Be blessed and Merry Christmas!

Wesołych Świąt! Поздравления с Рождеством на польском

Z okazji Bożego Narodzenia pragnę Wam życzyć, aby nie tylko świątecznie dni, ale również każde kolejne były przepełnione nadzieją, magią i spokojem.

Najlepsze życzenia z okazji

Świąt Bożego Narodzenia oraz

Szczęśliwego Nowego Roku.

By przyjście na świat Chrystusa

Przyniosło ze sobą radość,

Pokój, nadzieję i miłość.

W ten zaczarowany magią czas stoję samotnie pod rozgwieżdżonym niebem i patrząc na spadające płatki śniegu myślę o ludziach, których noszę w sercu. Życzę Ci spokojnych świąt Bożego Narodzenia wszędzie tam, gdziekolwiek jesteś.

Buon Natale! Поздравления с Рождеством на итальянском

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero tanta gioia, felicità e amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile. Auguri di buon Natale!

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

Ti auguro che ogni tuo desiderio si avveri, che sia Natale ogni giorno, e che la serenità e la gioia di questa festa ti accompagnino in ogni istante della tua vita.

Щедрик — главный символ Рождества

Щедрик — украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке композитора и хорового дирижера Николая Леонтовича.

Чтобы задать тон зимним праздникам, Факты ICTV предлагают послушать лучшие исполнения Щедрика, которые никого не оставят равнодушным.

На Западе и в США украинский Щедрик называется Carol of the Bells: на праздники эту песню можно услышать в кино, в магазинах и на улицах.