Рождество 2020 в Украине: поздравления в открытках

Рождество Христово, по григорианскому календарю, празднуют 25 декабря.

Большинство христиан всего мира отмечают рождение Сына Божьего именно в этот день: католики, протестанты, которых много в США и Европе, православные США, Канады, Греции, Турции, Румынии, Болгарии, греко-католики Канады и других стран.

Для восхваления рождения Иисуса Христа еще в 1923 году на Всеправославном соборе в Константинополе приняли 25 декабря как Рождество Христово для всех православных христиан.

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Накануне этого праздника, по западному обряду, придерживаются Адвента — периода ожидания праздника: больше внимания уделяют духовной жизни, благотворительности и соблюдают пост.

Вечером, 24 декабря, все в семейном кругу собираются на праздничный ужин, колядуют, а главным блюдом является постный хлеб.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Рождеством Христовым в открытках.

Выходные на Рождество

Выходные на Рождество, по григорианскому календарю, насчитывают три дня. Так как этот праздник является государственным, украинцы 25 декабря не будут работать.

Следующие два дня — суббота, 26 декабря, и воскресенье, 27 декабря, также выходные.