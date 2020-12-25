25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово.
В Украине в 2017 году Верховная рада внесла в число официальных праздничных дней 25 декабря. В этот день отмечается Рождество по григорианскому календарю.
Православная церковь почитает память святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.
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Приметы на 25 декабря:
- Хмурое утро на Спиридона предвещает раннюю весну.
- Если Рождество теплое, то весна будет холодной.
- Сильные холода — к богатому урожаю.
- Снег на Рождество — год будет удачным.
Что нельзя делать 25 декабря:
- На Рождество нельзя одевать старую одежду.
- Запрещено работать, убирать и выносить мусор из дома.
- На Рождество нельзя гадать.
Календарь церковных праздников на январь
В календаре праздников на январь 2021 есть немало важных церковных дат. 7 января в Украине празднуют Рождество, а 6 января — Сочельник, 19 января — Крещение Господне.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.