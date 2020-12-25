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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Рождество Христово: какой праздник сегодня, 25 декабря

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово.

В Украине в 2017 году Верховная рада внесла в число официальных праздничных дней 25 декабря. В этот день отмечается Рождество по григорианскому календарю.

Православная церковь почитает память святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

Читайте: Католическое рождество: история и традиции праздника

Приметы на 25 декабря:

  • Хмурое утро на Спиридона предвещает раннюю весну.
  • Если Рождество теплое, то весна будет холодной.
  • Сильные холода — к богатому урожаю.
  • Снег на Рождество — год будет удачным.

Что нельзя делать 25 декабря:

  • На Рождество нельзя одевать старую одежду.
  • Запрещено работать, убирать и выносить мусор из дома.
  • На Рождество нельзя гадать.

Календарь церковных праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 есть немало важных церковных дат. 7 января в Украине празднуют Рождество, а 6 января — Сочельник, 19 января — Крещение Господне.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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