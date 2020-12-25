Как удалить историю поиска в Google (Гугл) – ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Заходим в свой аккаунт Google
Историю поиска, как и другие настройки, можно проверить на странице вашего аккаунта Google. Для этого достаточно перейти по ссылке:
Шаг 2. Переходим на вкладку Данные и персонализация
Шаг 4. Удаляем историю поиска
Перед вами откроется страница Мои действия в Google.
Найдите команду Удалить.
Откроется список возможных вариантов удаления в разрезе хронологии:
- за последний час;
- за последний день;
- за все время;
- по выбору пользователя.
Чтобы полностью очистить историю поиска, выберите пункт За все время.
Вы также можете указать период, за который хотите очистить историю запросов.
На завершающем этапе подтвердите выбранное действие, нажав кнопку Далее.
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