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Как удалить историю поиска в Google
Факты / Lifestyle
Как удалить историю поиска в Google

Как удалить историю поиска в Google

История запросов в Google может нести конфиденциальную и личную информацию. Кроме того, ее могут использовать сторонние сервисы для сбора данных. Чтобы информация не попала в чужие руки, следует регулярно удалять историю поиска в поисковике.

Как очистить историю поиска в Google – читайте в материале Фактов ICTV.

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Шаг 1. Заходим в свой аккаунт Google

Историю поиска, как и другие настройки, можно проверить на странице вашего аккаунта Google. Для этого достаточно перейти по ссылке:

myaccount.google.com

Шаг 2. Переходим на вкладку Данные и персонализация

На следующем этапе нужно перейти на вкладку Данные и персонализация, которая расположена в боковом меню слева. Здесь собрано много настроек, которые использует Google, чтобы сделать сервис удобным и полезным для пользователя.

Как удалить историю поиска в Google (Гугл) – ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 3. Открываем Мои действия

Выполните команду: блок Действия и хронология – вкладка Мои действия.

Как удалить историю поиска в Google (Гугл) – ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 4. Удаляем историю поиска

Перед вами откроется страница Мои действия в Google.

Найдите команду Удалить.

Как удалить историю поиска в Google (Гугл) – ИНСТРУКЦИЯ

Откроется список возможных вариантов удаления в разрезе хронологии:

  • за последний час;
  • за последний день;
  • за все время;
  • по выбору пользователя.

Как удалить историю поиска в Google (Гугл) – ИНСТРУКЦИЯ

Чтобы полностью очистить историю поиска, выберите пункт За все время.

Вы также можете указать период, за который хотите очистить историю запросов.

На завершающем этапе подтвердите выбранное действие, нажав кнопку Далее.

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