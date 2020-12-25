Как удалить историю поиска в Google (Гугл) – ИНСТРУКЦИЯ

История запросов в Google может нести конфиденциальную и личную информацию. Кроме того, ее могут использовать сторонние сервисы для сбора данных. Чтобы информация не попала в чужие руки, следует регулярно удалять историю поиска в поисковике.

Как очистить историю поиска в Google – читайте в материале Фактов ICTV.

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