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Как сделать удивительную открытку на Рождество — инструкция
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Как сделать удивительную открытку на Рождество — инструкция

Как сделать удивительную открытку на Рождество — инструкция

Удивительная открытка это проект, который инициировала первая леди Елена Зеленская. Он призывает людей собственноручно создавать открытки и отправлять их своими родным и близким во время новогодних и рождественских праздников.

Шаг 1. Открываем сайт для создания открытки.

Дивовижна поштівка — именно так называется сайт, где мы будем создавать открытку. Для начала перейдите по ссылке и нажмите на окошко “создать открытку”.

Удивительная открытка, как сделать своими руками

Шаг 2. Выбираем открытку.

Сайт предлагает выбрать одну из 12 открыток, которые нарисовали украинские художники. Определившись с дизайном приветственной открытки, нажимаем на окошко “выбирай открытку”.

Удивительная открытка, как сделать своими руками

Шаг 3. Подписываем открытку.

Вписываем имя отправителя и получателя. Кроме того, пишем свое поздравление и нажимаем на окошко с надписью “сохранить на устройство”.

Удивительная открытка, как сделать своими руками

Шаг 4. Отправляем открытку адресату.

Сохраненную открытку можно отправить в любом приложении для общения: WhatsApp, Messenger, Telegram, Viber или Skype.

Удивительная открытка, как сделать своими руками

Шаг 5. Улыбаемся от легкости создания открытки.

Счастливого Рождества!

Если у вас не найдется времени создать открытку, то мы подготовили несколько универсальных поздравлений:

  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
  • Удивительная открытка, как сделать своими руками
Как сделать удивительную открытку на Рождество — инструкция / 5 фотографий

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