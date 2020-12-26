Подарки на Новый год 2021: идеи презентов

Не за горами Новый 2021 год, многие уже начинают готовить подарки родным и друзьям. Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи креативных новогодних подарков, которые точно порадуют ваших близких и принесут зимнее настроение!

Фотосессия в подарок

Что может быть лучше теплых воспоминаний, которые останутся с вами навсегда в виде фотографий? Чтобы по-настоящему удивить ваших близких, можно подарить сертификат на проведение фотосессии. Фотографа, студию, стиль и тему вы можете выбрать сами. Это может быть семейная фотосессия, трогательная лавстори или индивидуальная съемка мечты.

Подобрать фотографа можно на любой бюджет и вкус, однако если вы хотите, чтобы фотосессия состоялась в период зимних праздников, нужно начинать подготовку уже сейчас, так как студии уже продают бронь на новогодние локации.

Домашний декор

У многих Новый год ассоциируется с домашней атмосферой и семейным теплом, это чувство можно дополнить, подарив домашний декор, который создаст уют. Теплый кашемировый плед с зимним принтом, ароматные новогодние свечи, рождественские украшения, еловый венок, яркая гирлянда и другие приятные мелочи порадуют близких и принесут праздничную атмосферу в дом. Главное – подобрать декор со вкусом и от чистого сердца.

Зимние аксессуары

Набор зимних аксессуаров подойдет для тех, кто хочет согреть своих близких зимой. Элегантные перчатки можно дополнить стильным шарфом, теплые варежки – милой шапочкой или шерстяными домашними уггами, комбинаций десятки. Можно создать уникальный подарок для родителей, друзей, маленьких детей или вашей второй половинке.

Украшения для новогоднего стола

Если вы хотите подарить запоминающийся и полезный подарок, можно преподнести набор праздничных скатертей или тематической посуды. Сейчас в магазинах или в интернете можно найти декор на любой бюджет – от классического набора рождественской скатерти и столовых салфеток до эксклюзивных канделябров или столового серебра. Такой подарок будет служить многие годы и напоминать о вас каждый Новый год.

Набор для глинтвейна

Если вы идете в гости к друзьям и не хотите банально дарить бутылку вина, можно дополнить ее специальными бокалами для глинтвейна, а также пряностями, специями и ароматным медом, чтобы вместе приготовить этот праздничный новогодний напиток. Такой подарок отлично подойдет для празднования Нового года в компании друзей и посиделок у камина.

Спортивный подарок

Новый год — время новых начинаний, а значит любители активного отдыха будут рады освоить вид спорта, о котором давно мечтали. Не обязательно дарить абонемент в тренажерный зал, гораздо интереснее подарить возможность попробовать что-то новое, например, урок балета, прыжок с парашютом или скай-джампинг.

Сладкий подарок

Все мечтают вернуться в детство и ощутить новогоднюю сказку, а помочь в этом может коробочка праздничных сладостей. Это могут быть заварные пирожные или классические пряники, традиционный рождественский кекс, эклеры или безе. Главное – это праздничная подача и новогоднее оформление подарка.

Если тот, кому вы готовите презент, не любит сладкое, вы можете заказать для него вкусный набор экзотических фруктов, орехов или любых других лакомств.

Символ года

2021 — год Быка, уместным и трогательным будет подарить символ наступающего года. Сувенир может быть любым: копилка, мягкая игрушка, украшение, аксессуар, подушка – на что хватит вашей фантазии. Главное – вложить в подарок душу, и тогда он обязательно принесет удачу!

Эксклюзивная елочная игрушка

Если вы хотите привнести частичку себя в подарок и сделать его уникальным, можно подобрать или даже сделать самому красивую елочную игрушку. В интернете найдутся не только мастер-классы по созданию украшений, но и наборы для создания и росписи новогодних шаров. Такой подарок не только украсит елку, но и подчеркнет ваше внимание.

Билеты в зимнюю сказку

Чтобы окончательно погрузиться в зимнюю сказку, можно подарить билеты на какое-нибудь мероприятие. Любителям современного искусства подойдут билеты на модерн-балет или стендап-шоу, а тем, кто предпочитает классику, стоит устроить поход в оперу или театр.