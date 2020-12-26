Главные мемы 2020 год — топ самых смешных шуток

2020 год уже на финишной прямой, однако он навсегда останется особенным в сердцах всех людей на планете. Воспоминаний этот период подарил много, хотя карантин и всячески пытался сделать жизнь человечества более скучной, хоть и безопасной. Однако это дало хорошую возможность лишний раз заняться творчеством в сети, например созданием мемов и трендов.

Факты ICTV собрали самые популярные в мире меты за 2020 год, который мы будем вспоминать еще долго.

DollyPartonChallenge

В начале 2020 года был очень популярный челлендж #DollyPartonChallenge, который стартовал с поста певицы Долли Партон. Суть тренда: показать на снимках, как ты себя позиционируешь себя в разных социальных сетях. В частности, в LinkedIn, Instagram, Facebook и Tinder.















Карантин, Ведьмак и танцующие носильщики гроба: главные мемы 2020 года / 4 фотографии

Танцующие носильщики гробов

Весной особенно популярным стал мем, где темнокожие мужчины несут гроб на плечах и танцуют под EDM-трек Astronomia. Видео прикрепляли к роликам, которые неизбежно заканчиваются неудачей, травмой или смертью.

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Хотя впервые об этом явлении (культурном феномене Ганы, когда нанимают носильщиков гроба, чтобы те танцевали под веселую национальную музыку во время похорон) заговорили в 2015 году, до широкой публики этот тренд доехал только в 2020 году.

Коронавирус и карантин

Неизбежно в социальных сетях появилась масса мемов и шуток по поводу коронавируса и карантина.

Мемная история коронавируса началась с шуток о Китае и загадочном вирусе, а затем люди во всем мире резко начали скупать туалетную бумагу, что также стало весомой причиной для стеба в сети. Когда все страны дружно закрылись на карантин, это спровоцировало целый ряд челленджей. Одним из самых трешовых стал тренд в TikTok, когда блогеры, которые не боятся Covid-19 и отвергают наличие здравого ума, начали облизывать стульчаки унитазов.







































Карантин, Ведьмак и танцующие носильщики гроба: главные мемы 2020 года / 10 фотографий

Ведьмаку заплатите чеканной монетой

Вышедший в конце 2019 года сериал Ведьмак подарил миру хит Ведьмаку заплатите чеканной монетой, мелодия которого автоматических застрянет в голове любого человека.

Сбой в работе всех сервисов Google

14 ноября произошел сбой в работе Google. Однако сам поисковый Google работал.

За это время люди успели сделать большое количество мемов на тему сбоя Google.