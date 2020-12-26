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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Солнце на Западе и снег на Востоке: прогноз погоды в Украине 26 декабря

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря обещает частично солнечную погоду и мокрый снег.

Так, на Западе синоптики прогнозируют солнечную погоду и плюсовую температуру до 4 градусов. В то же время ночью столбик термометра опустится до -1.

На Севере страны погода также будет солнечной, а температура будет колебаться от +1 до -1 градуса.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год в мире

На левобережной части Украины предусматривается мокрый снег с дождем, местами температура дойдет до +5 днем ​​и до +5 ночью.

Погода на 26 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

В южных областях синоптики прогнозируют мокрый снег ночью и до +5 на ртутном столбике.

Погода на зиму

Погода зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что украинцев ждет теплая зима.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

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