Погода на 26 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря обещает частично солнечную погоду и мокрый снег.

Так, на Западе синоптики прогнозируют солнечную погоду и плюсовую температуру до 4 градусов. В то же время ночью столбик термометра опустится до -1.

На Севере страны погода также будет солнечной, а температура будет колебаться от +1 до -1 градуса.

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На левобережной части Украины предусматривается мокрый снег с дождем, местами температура дойдет до +5 днем ​​и до +5 ночью.

В южных областях синоптики прогнозируют мокрый снег ночью и до +5 на ртутном столбике.

Погода на зиму

Погода зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что украинцев ждет теплая зима.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.