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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам

В течение 2020 года служебные собаки помогли пограничникам задержать более 400 правонарушителей, выявить 164 единицы оружия, 6,6 тыс. боеприпасов, более 40 тыс. таблеток наркотического действия, более 100 кг наркотических средств и почти 1,3 млн. пачек сигарет.

Кроме того, четвероногие помощники разоблачили контрабандный товар на сумму более 5,6 млн грн.

— Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они также помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак, — добавили в Госпогранслужбе.

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Сейчас в Госпогранслужбе есть 1 тыс. служебных собак 16 пород. Часть из них находится в зоне проведения ООС.

  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
  • Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам
Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам / 5 фотографий

В среднем 45% задержаний на границе происходит благодаря собакам, поскольку лучше, чем они, выявить наркотики или взрывчатку не может никто.

Накануне на границе между Украиной и Румынией пограничники остановили контрабандистов, которые пытались доставить 15 пакетов сигарет в соседнюю страну.

В 15 пакетах оказалось 7,5 тыс. пачек сигарет.

Фото: Госпогранслужба

Источник: Госпогранслужба

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