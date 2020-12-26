Задержали более 400 нарушителей и нашли 100 кг наркотиков: как собаки помогают пограничникам

В течение 2020 года служебные собаки помогли пограничникам задержать более 400 правонарушителей, выявить 164 единицы оружия, 6,6 тыс. боеприпасов, более 40 тыс. таблеток наркотического действия, более 100 кг наркотических средств и почти 1,3 млн. пачек сигарет.
Кроме того, четвероногие помощники разоблачили контрабандный товар на сумму более 5,6 млн грн.
— Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они также помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак, — добавили в Госпогранслужбе.
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Сейчас в Госпогранслужбе есть 1 тыс. служебных собак 16 пород. Часть из них находится в зоне проведения ООС.
В среднем 45% задержаний на границе происходит благодаря собакам, поскольку лучше, чем они, выявить наркотики или взрывчатку не может никто.
Накануне на границе между Украиной и Румынией пограничники остановили контрабандистов, которые пытались доставить 15 пакетов сигарет в соседнюю страну.
В 15 пакетах оказалось 7,5 тыс. пачек сигарет.
Фото: Госпогранслужба