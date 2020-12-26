С боем курантов в ночь с 31 декабря на 1 января многие люди планируют начать новую жизнь. Для кого-то это ежегодный ритуал и добрая традиция, а кто-то скептически относится к подобным мыслям.

Начать жизнь с нуля и изменить себя в новом году можно, однако это происходит не по мановению волшебной палочки, а путем работы над собой и значительных усилий.

Вместе с психологом Ириной Щербак Факты ICTV подготовили материал, который поможет желающим, наконец, осуществить задуманное с приходом нового года. Особенно это актуально после такого тяжелого года, как 2020-й.

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— 2020 год оказался тяжелым периодом для многих украинцев. Многие сейчас фиксируют отсутствие настроения, апатию, упадок сил. Опасны ли это симптомы и стоит ли бежать к специалисту?

Да, это опасное состояние. Если человек долго живет с тем, что ему ничего не хочется, у него опускаются руки, он не видит смысла ни в чем, это со временем может перерасти в депрессию.

А депрессия — это уже то состояние, с которым человек, скорее всего, сам не справится.

Если такое состояние фиксируется до двух недель, человек может пробовать сам преодолеть его. Если больше, здесь я бы советовала идти к психологу.

— Если пытаться работать над этим состоянием самому, с чего начинать? Существуют ли действенные технологии, которые помогут выйти из него, перестроить мышление и настроится на новый лад?

Да, конечно есть. Я очень люблю практические задания и часто даю их своим клиентам для самостоятельной работы дома, чтобы ускорить результат.

Среди них — подведение итогов и анализ себя в прошлом, настоящем и будущем, привычка благодарить день, год за лучшие моменты, которые они подарили, ежедневная 30-минутная перезагрузка и концентрация на прекрасном (подробные методики смотрите в конце материала).

— Является ли новогодняя ночь тем психологическим барьером, переступив который, людям станет легче? Или это миф?

— Скорее, 50 на 50. С людьми случается то, во что они верят, и то, над чем они работают. Ведь после новогодней ночи человек не становится другим, он в новый год берет прежнего себя. Если делать шаги по улучшению жизни и своего настроения в новом году, тогда это возможно.

Мы все родом из детства, а значит — верим в волшебство новогодней ночи. И здесь нам поможет наш мозг, мощнейший механизм, которым нужно пользоваться по полной.

Мозг видит эмоциями. И если вы в новом году хотите, например, купить автомобиль, стоит приобрести игрушечную машинку, цвет и марка которой вам нравится, и повесить на елку.

Психолог Ирина Щербак

Важно перед этим воспроизвести те эмоции, которые у вас будут в том момент, когда вы будете сидеть за рулем собственного настоящего автомобиля, представить все в деталях.

Как это работает? Поскольку мозг видит эмоциями, и у него нет ни прошлого, ни будущего, то те эмоции и картинки, которые были в момент проживания этого состояния, осознания, что это ваше авто, мозг считывает, как реальные. А дальше он будет искать пути осуществления желаемого.

И здесь вам поможет не новогоднее волшебство, а собственная работа над получением желаемого. Не верите мне — проверьте!

— Стоит ли искусственно настраиваться на позитив, пытаться создать себе новогоднее настроение?

— Я бы советовала это делать. Украсить елку, приобрести подарки, спланировать само празднование. Во время этих действий человек будет думать о хорошем, и настроение появится само собой.

Я часто советую своим клиентам заставлять себя улыбаться и по возможности мыслить позитивно.

Например, заставляйте себя улыбаться по утрам хотя бы 14 дней подряд или же испробуйте эту практику накануне праздников. Вы не заметите, как у вас выработается привычка быть счастливым.

Также каждую ситуацию нужно воспринимать с позитивной стороны. Опоздали на автобус, думайте о том, что вам повезло, что это к лучшему. Да, это сложно, но нужно стараться.

— Как помочь близким и друзьям настроиться на позитив?

— Начнем с того, что нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет. Человек должен сам захотеть измениться и работать над этим.

Если же такое желание появилось, стоит посоветовать ему те методики, о которых я рассказала.

Методики, которые помогут настроиться на позитив и изменить себя в новом году

Подведение итогов в конце года

Почти все слышали об этом, но применяют методику не совсем правильно. Часто после подведения своих итогов люди сравнивают себя с друзьями, блогерами, успешными людьми, таким образом нередко обесценивания себя.

Однако равняться всегда следует только на себя! Как же подвести итоги, чтобы настроение поднялось?

Берем лист бумаги, лучше А4, и делим его на три колонки. В колонке 1 пишем: Я в декабре 2019 года, в колонке 2 — Я в декабре 2020 года и в колонке 3 — Я в декабре 2021 года.

Описываем факты о себе, главные достижения и успехи, в колонке 3 — планы на будущее.

После этого упражнения настроение будет лучше. Человек сможет оценить свои труды за год и двигаться в будущее.

Привычка благодарить

На листе бумаги написать все, за что человек испытывает благодарность 2020 году. Это поможет понять, что год был не таким уж и плохим.

Такую методику можно практиковать и каждый день.

30-минутная перезагрузка

Нужно стараться хотя бы полчаса в день проводить время наедине с собой. Каждый день человек переполнен эмоциями, событиями, переживаниями, страхами. Это не дает мозгу разгрузиться и отдыхать.

Рекомендуется сесть в удобную позу и 30 минут помедитировать или просто просмотреть на пустую стену.

Это поможет перезагрузиться и быть более продуктивным.

Концентрация на прекрасном

Не важно, где человек и что делает, нужно пытаться замечать прекрасное вокруг — от птиц на деревьях до красивого шарфа на проходящей мимо девушке.

Это подарит настроение и поможет настроиться на позитив.

Как правильно загадывать желание на Новый год

Для многих загадывание желаний на Новый год — добрая традиция, которая помогает сконцентрироваться и определить приоритеты на следующий год.

О том, как правильно загадать желание на Новый год, читайте на Фактах ICTV.