Гороскоп на неделю, с 28 декабря 2020 до 3 января 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 до 3 января 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

30 декабря в 05.28 по киевскому времени произойдет полнолуние в Раке. Эта энергия помогает воплотить наши проекты в жизнь. Благоприятный день для налаживания гармонии в семейных взаимоотношениях, общения с родственниками, детьми, романтическим партнером.

Вселенная будет способствовать тому, чтобы ваши желания исполнялись. Старайтесь правильно формулировать свое желание, без отрыва от реальности. Венера в напряженном аспекте с Нептуном в день полнолуния, формирует несоответствие желаемого и действительного. Требуется разумный подход к делу, чтобы не упустить прекрасные возможности этого дня. Усиливается деятельность различных систем организма, но и повышается чувствительность нервной системы, люди остро воспринимают критику в свой адрес.

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Полнолуние в Раке благоприятно для налаживания отношений в семье, развития интуитивных способностей. Проще научиться понимать людей, а развитие ресторанного бизнеса и продажи продуктов питания идут легко. Однако остается опасность попасть под влияние сильного постороннего человека. Не нужно торопить события. Если кто-то в вашем окружении капризничает и скандалит – он хочет внимания и тепла. Проявите сочувствие, и человек отблагодарит вас своей преданностью в будущем.

Гороскоп для Овнов

Важно правильно оценить соразмерность проектов вашим возможностям, и неподъемную ношу лучше на себя не брать. Дела, касаемо ваших родителей, дома, вложений в недвижимость, работы на дому, могут приблизиться к завершению. Наступит момент кульминации или принятия решения в какой-то из этих областей. Помешать гармонии могут конфликтные ситуации из-за ревности. Старайтесь не провоцировать подобное и доверять близким людям.

Гороскоп для Тельцов

Это будет идеальный период для дружеского общения, любви, брака и семейной жизни. Этот период будет благоприятным для покупки дорогих вещей, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Радостное настроение подталкивает к развлечениям, романтическим и любовным связям. Благоприятный период для деловых контактов с противоположным полом, а также для проведения праздников, вечеров, встреч. Появляется более оптимистичный взгляд на мир.

Гороскоп для Близнецов

Дела, касаемо ваших финансов и имущества могут приблизиться к завершению или вовсе закончиться. Возможно, отдадите долг, выплатите кредит, либо вам вернут деньги. Наилучшее время для обдумывания своих планов, самоопределения и выработки стратегии для достижения своих жизненных целей. Новостям в это время не стоит слепо доверять, берите во внимание только конкретные факты. Вполне возможно, вас будут пытаться обмануть или как-то ввести в заблуждение ради своих корыстных целей.

Гороскоп для Раков

В личных и деловых отношениях наступит ясность. Возможно, придется принимать серьезное решение, касаемо дальнейшего их развития. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. Возможно получение судьбоносной информации или новости, касающейся вашей профессиональной деятельности. Возможен определенный финансовый успех, получение долгожданной прибыли. Хорошее время для обучения, повышения квалификации, стажировки за границей, научных исследований и разработок.

Гороскоп для Львов

В это время можете узнать чей-либо секрет или кто-то раскроет ваши тайны. Возможно, придется принимать серьезное решение, касаемо дальнейшего развития в профессиональной деятельности. Могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными, возможно, вам придется кому-то помогать. Полнолуние 30 декабря может завершить какой-то проект, положить начало работе наедине.

Гороскоп для Дев

Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться. Интеллектуальные процессы проходят легко, обостряются память, интуиция, коммерческая хватка, они помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, обрисовать свою позицию и интересы.

Гороскоп для Весов

Обстоятельства складываются удачно для переговоров, обучения, поездок и работы с информацией. Планирование встреч и получение разрешений, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Появляются новые деловые связи, полезные знакомства, которые окажут влияние на вашу профессиональную деятельность. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры.

Гороскоп для Скорпионов

Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Может произойти перестановка жизненных приоритетов и ценностей. Успешна издательская или преподавательская деятельность, а также вложение денег в рекламу или реконструкцию производства. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны вышестоящих. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий.

Гороскоп для Стрельца

Затрагиваются темы общих финансов, распределения прибыли, инвестиций, наследства, внедрения новых методов работы. Взаимоотношения плотно переплетаются друг с другом. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты вашего ближнего окружения. Любовная связь может сильно повлиять на вас, как на личность. Вам предоставляются необычные возможности для дальнейшего продвижения в делах, однако нужно не забывать о прогрессе.

Гороскоп для Козерогов

Интересная и насыщенная событиями неделя. Хороший период для публичных выступлений, собраний, брифингов, конструктивного обмена мнениями. Те вопросы, которые вам не удавалось решить в течение длительного времени внезапно получат удовлетворительные ответы, так как они уже имеют некую перспективу. Может посетить неожиданная удача, крупный успех и прибыль от тех дел, на которые вы и не рассчитывали. Вы ощутите бодрость, энергичность и прилив жизненных сил.

Гороскоп для Водолеев

Вопросы статуса, карьеры, профессионального роста, решаются в выгодную для вас сторону. Требуют прояснения вопросы предназначения в жизни, выбора цели, направления деятельности. Если у вас есть то, что может негативно повлиять на вашу карьеру, это обязательно прояснится. Если скрывать нечего, старайтесь оказаться в эти дни в центре внимания, продемонстрируйте людям свою склон­ность к сотрудничеству и заинтересован­ность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас вни­мание: пользуйтесь любым удобным слу­чаем, чтобы попасться им на глаза.

Гороскоп для Рыб

Из совместной работы может вырасти взаимное чувство, к этому будут подталкивать общие идеи и стремления. В этот период вы становитесь душой компании, от вас, во многом зависит мир и гармония в коллективе. Возможен небольшой доход через друзей или совместную работу. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового, это будет связано именно с вашими интересами. Период благоприятен для тайной деятельности. Будут удовлетворены ваши просьбы о повышении или о других одолжениях.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.