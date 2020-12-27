Новый год 2021 в Украине: поздравления в открытках

Новый год — один из самых любимых праздников всех жителей планеты. Обычно его празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю.

2021 по восточному календарю будет годом белого металлического Быка. Он — победный покровитель, от которого следует ожидать соответствующих поступков: победных и действенных решений.

В Украине есть прекрасная новогодняя традиция — люди записывают на маленьком листочке свои заветные желания, а когда начинают бить куранты, они быстро поджигают письмо, пепел бросают в бокал с шампанским и выпивают. Считается, что желание обязательно сбудется.

Новый год — прекрасный повод, чтобы собраться в семейном или дружеском кругу и отдохнуть от рутинных дней. Также это повод для поздравлений родственников, коллег и знакомых.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Новым годом в открытках.

Выходные на Новый год

Новый год — 31 декабря выпадает на четверг. Выходной, по решению Кабмина, будет 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.