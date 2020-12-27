27 декабря 2020 — какой сегодня праздник, приметы и запреты

Важный праздник 27 декабря у христиан восточного обряда — это день Стефана Первомученика.

Святой Стефан был одним из первых христиан. С греческого имя Стефан переводится как корона.

Именины 27 декабря

День ангела 27 декабря празднуют Степан, Иосиф, Давид, Леонид, Лука.

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27 декабря: приметы

Если 27 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью начнется буран.

Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.

Сильные холода — к богатому урожаю.

Снегопад 27 декабря будет означать неурожайный год.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя трудно работать, шить, вязать и стирать одежду.

Если 27 декабря во время разговора прикусывается язык — лучше не обсуждать ту тему.

Встречи с неприятными людьми лучше отложить на другой день.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Православные верующие будут праздновать Святвечер, Рождество, Старый новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали вечера в кругу семьи.