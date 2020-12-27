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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Ветер до 30 м/с и гололедица: на Украину надвигается непогода

В понедельник, 28 декабря, в Украине ожидается ветреная погода — преимущественно порывы 15-20 м/с, в Карпатах — до 25-30 м/с.

В то же время на дорогах в южных, северных, центральных и западных областях прогнозируют гололедицу — І уровень опасности.

В Киевской области утром и днем порывы ветра 15-20 м/с и гололедица.

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Погодные условия могут повлиять на движение транспорта на отдельных участках дорог.

Последствия непогоды в Украине

Накануне из-за ухудшения погодных условий – мокрого снега и порывов ветра – с Украине были обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях.

В Полтавской области без света остался 281 населенный пункт, в Сумской — 46, Донецкой — 15, Днепропетровской — 13 и Черновицкой — два.

Источник: ГСЧС

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