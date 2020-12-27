Согласно календарю выходных в декабре в Украине за 2020 год, украинцы в последнем зимнем месяце получили дополнительный выходной на Рождество — 25 декабря.

Кроме того, праздник пришелся на пятницу, после которой последовали обычные выходные: суббота и воскресенье.

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Таким образом граждане отдыхали три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря.

Кто-то уже успел окунуться в праздничную атмосферу и начал надеяться, что и 28 декабря выходной.

Однако 28 декабря в 2020 году в Украине — это обычный рабочий день.

Переносы праздничных дней возможны, только когда государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. В этом случае выходной переносится на следующий рабочий день.

Календарь неофициальных праздников на 2021

В Украине и мире, кроме официальных государственных праздников, отмечается много других памятных дат — например, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна.

Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Детальный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.