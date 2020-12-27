Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

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Как скачать видео с Instagram
Если вдруг захотелось сохранить видео интересного рецепта, маникюра, лайфхак или что-либо другое с Instagram, Факты ICTV подготовили для вас инструкцию, как сделать это за несколько легких шагов.
ШАГ 1. Выберите видео и скопируйте ссылку
Удобнее скачивать видео с ПК, но можно и с мобильного приложения. Для начала выбираем видео и копируем ссылку на него.
В мобильном приложении для того, чтобы скопировать ссылку, нужно нажать на три точки в правом углу публикации и выбрать функцию Копировать ссылку.
ШАГ 2. Откройте онлайн-сервис
Теперь нам понадобится специальный онлайн-сервис для скачивания видео из разных интернет-приложений. Таких сайтов очень много, мы продемонстрируем самый популярный — SaveFrom.Net.
Откройте этот сайт, пролистайте вниз и нажмите на надпись Instagram.
ШАГ 3. Вставьте ссылку
Перед вами появятся строчка для текста с надписью Вставьте ссылку на видео сюда и большая зеленая кнопка Скачать.
Вставляем ссылку в окошко и нажимаем Скачать.
ШАГ 4. Скачайте видео
Дальше под этой строчкой появится превью видео и надпись Скачать МР4, нажимаем на нее.
На экране открывается видео, которое вы хотите загрузить, с временной лентой и дополнительными функциями. Нажимаем на три точки в нижнем правом углу.
ШАГ 5. Сохраните видео
Нажав на точки, вы увидите дополнительные функции видео, среди которых выберите Скачать.
Тогда ваш компьютер автоматически откроет перечень ваших папок и файлов. Необходимо выбрать и сохранить видео в желаемой папке, как любой другой файл, который вы загружаете на ПК.
На смартфоне видео сохранится автоматически в галерею.