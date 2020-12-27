Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

Удобнее скачивать видео с ПК, но можно и с мобильного приложения. Для начала выбираем видео и копируем ссылку на него.

В мобильном приложении для того, чтобы скопировать ссылку, нужно нажать на три точки в правом углу публикации и выбрать функцию Копировать ссылку.