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Как скачать видео с Instagram
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Как скачать видео с Instagram

Как скачать видео с Instagram

Если вдруг захотелось сохранить видео интересного рецепта, маникюра, лайфхак или что-либо другое с Instagram, Факты ICTV подготовили для вас инструкцию, как сделать это за несколько легких шагов.

ШАГ 1. Выберите видео и скопируйте ссылку

Удобнее скачивать видео с ПК, но можно и с мобильного приложения. Для начала выбираем видео и копируем ссылку на него.

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

В мобильном приложении для того, чтобы скопировать ссылку, нужно нажать на три точки в правом углу публикации и выбрать функцию Копировать ссылку.

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 2. Откройте онлайн-сервис

Теперь нам понадобится специальный онлайн-сервис для скачивания видео из разных интернет-приложений. Таких сайтов очень много, мы продемонстрируем самый популярный — SaveFrom.Net.

Откройте этот сайт, пролистайте вниз и нажмите на надпись Instagram.

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 3. Вставьте ссылку

Перед вами появятся строчка для текста с надписью Вставьте ссылку на видео сюда и большая зеленая кнопка Скачать.

Вставляем ссылку в окошко и нажимаем Скачать.

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 4. Скачайте видео

Дальше под этой строчкой появится превью видео и надпись Скачать МР4, нажимаем на нее.

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

На экране открывается видео, которое вы хотите загрузить, с временной лентой и дополнительными функциями. Нажимаем на три точки в нижнем правом углу.

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 5. Сохраните видео

Нажав на точки, вы увидите дополнительные функции видео, среди которых выберите Скачать

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

Тогда ваш компьютер автоматически откроет перечень ваших папок и файлов. Необходимо выбрать и сохранить видео в желаемой папке, как любой другой файл, который вы загружаете на ПК.

Как скачать видео с Instagram (Инстаграм) — ИНСТРУКЦИЯ

На смартфоне видео сохранится автоматически в галерею.

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