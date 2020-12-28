За первые пять недель продаж консоль Sony PlayStation 5 установила рекордное количество продаж — 3,7 млн реализованных устройств.

PlayStation 5 стала лидером продаж, несмотря на то, что ее запускали в два этапа — 12 ноября в США, Канаде, Мексике, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи, а 19 ноября — в Европе и других регионах.

Консоль от Microsoft Xbox Series X не смогла обойти PS5, хотя и поступила в продажу на два дня раньше. Она разошлась тиражом в 2 млн устройств.

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Стартовые продажи PS5 превзошли также продажи Nintendo Switch, которая за аналогичный период разошлась тиражом в 2,3 млн консолей.

PlayStation 5 лидирует по продажам в США (1,5 млн), Европа (1,3 млн) и Япония (226,5 тыс.).

PlayStation 5

В Украине запуск PlayStation 5 состоялся 19 ноября. Официальная цена составила 16 799 грн стандартной версии и 13 499 грн за Digital Editicon.

Факты ICTV рассказали о плюсах и минусах PlayStation 5.

Источник: VGChartz