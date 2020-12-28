Известную советскую актрису, главную героиню фильма Служебный роман, Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом.

Сейчас известно, что у нее около 50% поражения легких. Она находится в сознании, а врачи дают оптимистичные прогнозы.

Предварительно сообщалось, что в актрисы 80% поражения легких, однако, по уточненной информации, в больницу она попала с 50% поражением. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.

Алиса Фрейндлих лежит в отдельной палате.

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Саму Фрейндлих экстренно доставили в больницу еще 25 декабря. Тогда у нее диагностировали только 36% поражения легких.

Филимонов заболел коронавирусом

Актер театра и кино и бывший кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов заболел коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции и призывает всех беречь себя.

Об этом сообщил сам артист в одной из социальных сетей, поздравив иудеев с праздником Ханука. По его словам, болезнь довольно неприятная и коварная, однако у него, вероятно, легкая форма.