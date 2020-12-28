28 декабря — День ангела Степана. Имя имеет древнегреческие корни и означает венец или венок.
Раньше это имя было популярно в Украине, однако сейчас родители редко называют так своих детей. Обладатели имени очень харизматичны и всесторонне развиты. С детства Степаны проявляют интерес к учебе и творчеству. Однако иногда они могу быть упрямыми, из-за чего окружающим бывает сложно с ними общаться.
В именины Степана 28 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.
Читайте: Календарь праздников на январь 2021
Поздравления с Днем ангела Степана в открытках
Календарь церковных праздников на январь
В январе украинцы будут праздновать ряд больших церковных праздников.
Среди них — Рождество Христово 7 числа.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.