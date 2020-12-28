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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Степана — лучшие поздравления в открытках

28 декабря — День ангела Степана. Имя имеет древнегреческие корни и означает венец или венок.

Раньше это имя было популярно в Украине, однако сейчас родители редко называют так своих детей. Обладатели имени очень харизматичны и всесторонне развиты. С детства Степаны проявляют интерес к учебе и творчеству. Однако иногда они могу быть упрямыми, из-за чего окружающим бывает сложно с ними общаться.

В именины Степана 28 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Поздравления с Днем ангела Степана в открытках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календарь церковных праздников на январь

В январе украинцы будут праздновать ряд больших церковных праздников.

Среди них — Рождество Христово 7 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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