28 декабря — День ангела Степана. Имя имеет древнегреческие корни и означает венец или венок.

Раньше это имя было популярно в Украине, однако сейчас родители редко называют так своих детей. Обладатели имени очень харизматичны и всесторонне развиты. С детства Степаны проявляют интерес к учебе и творчеству. Однако иногда они могу быть упрямыми, из-за чего окружающим бывает сложно с ними общаться.

В именины Степана 28 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Поздравления с Днем ангела Степана в открытках

Календарь церковных праздников на январь

В январе украинцы будут праздновать ряд больших церковных праздников.

Среди них — Рождество Христово 7 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.