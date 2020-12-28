Во вторник, 29 декабря, ожидаются дождь с мокрым снегом на Западе и Севере Украины, на остальной территории – без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет преимущественно плюсовой, только в восточных областях до -4.

Днем на Юге +10 +12, в западных областях +7 +9, на Закарпатье – до +10.

В центральных и северных областях – от +6 до +8, в Сумской – не выше +4.

В восточных регионах – в пределах +1 +3.

В Киеве дождь и снег, ночью около 0 градусов, днем 6-8 выше нуля.

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В среду, 30 декабря, дождь прогнозируют только в западных областях.

Здесь температура сохранится в диапазоне +7 +9.

На Севере страны +6 +8, в Центре +8 +10, на Юге +10 +12.

Самым холодным по-прежнему будет Восток – от +3 до +5.

В столице сухо и солнечно, ночью -1 +1, днем до +8.

В четверг, 31 декабря, обильные дожди пройдут на Западе, умеренные – в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях.

В некоторых регионах будет незначительное снижение температуры.

На Юге – до +12, в Центре и на Севере – от +6 до +10, на Востоке +1 +4.

В западных областях +4 +7.

В Киеве в последний день 2020 года – без осадков, ночью 5-7, а днем 8-10 градусов тепла.

В пятницу, 1 января, зона дождей переместится на Юг и Восток Украины, задев частично центральные регионы.

В южных областях станет прохладнее – максимум +10, в восточных – до +4.

В Центре и на Севере +5 +8, в западных областях – от +2 до +5.

Первый день 2021 в Киеве будет сухим и солнечным, ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Погода в начале января 2021

В первых числах 2021 не будет снега, однако ожидаются незначительные морозы.

Подробный прогноз погоды на начало 2021 года смотрите на Фактах ICTV.