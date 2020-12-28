Креативные подарки на Новый год 2021 – лучшие идеи

Совсем скоро украинские города засияют миллионами гирлянд, а семьи соберутся за большим столом, чтобы встретить Новый год 2021. Он пройдет под знаком белого металлического Быка и принесет много хороших изменений в нашу жизнь.
Астрологи говорят, что Бык – это благородное, сдержанное животное, которое будет помогать сильным духом, трудолюбивым и добрым людям. Чтобы задобрить символ года, нужно хорошо подготовиться к празднику – продумать меню и развлечения, и конечно – не забыть о подарках.
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Креативные идеи, что подарить вашим друзьям, коллегам и любимым в этот Новый год – в материале Фактов ICTV.
Креативные подарки для родных
Родным людям порой выбирать подарки намного сложнее, чем друзьям и коллегам, потому что их непросто удивить. Подумайте хорошо, что преподнести родственникам в новогоднюю ночь, чтобы праздник запомнился надолго. Это может быть:
- сертификат на экстремальное вождение;
- билет на самолет с открытой датой;
- домашний питомец (здесь проявите особую ответственность, ведь животные – это не игрушка, а член семьи, которому должно быть комфортно с вашими родными);
- огромное комнатное растение;
- прикольная пижама или халат;
- картина, которая впишется в интерьер дома;
- съедобный букет (из колбас, сыров, сладостей и спиртных напитков);
- магнитная доска на холодильник;
- домашний декор.
Особенно тепло будет принят подарок, если он сделан своими руками. Если вы умеете шить, вязать, рисовать, плести, используйте эти навыки, чтобы создать что-то по-настоящему оригинальное, что будет вызывать ассоциации с родным человеком.
Подарки для друзей
Друзьям можно подарить полезный подарок. Вспомните, может быть, ваш друг уже говорил о том, чего ему не хватает для комфорта. А можно выбрать другой путь – придумать что-то смешное и креативное. Выбор всегда за вами, например:
- нелепый вязаный свитер с оленями;
- билеты на концерт любимого исполнителя;
- билеты на культурное мероприятие, которое интересно вашему другу (театр, арт-центр, художественная выставка и т. д.);
- набор бокалов или посуды, которую вы сможете использовать во время общих посиделок;
- ловец снов;
- хороший алкоголь;
- пряничный домик, сделанный и украшенный своими руками (идея – сделайте декор пряников в виде символа года – Быка).
Креативные подарки для любимых
Любимый человек больше всего нуждается не в подарках, а в вашей любви, заботе и внимании. Чтобы выразить их, попробуйте преподнести что-то из нашего списка:
- картина маслом, на которой изображен(а) девушка/парень/муж/жена;
- скретч-карта мира, на которой вы сможете отмечать места, где побывали;
- зеркало с подсветкой (от такого подарка будет в восторге любая девушка);
- нишевая парфюмерия;
- комплект красивого нижнего белья;
- романтичная фотосессия;
- мини-фильм в формате love story, где использованы ваши совместные видео и фото.
Подарки для коллег
Выбирая подарки для коллег, можно отталкиваться от офисной тематики. Обдумайте, что поднимет настроение вашим коллегам во время рабочего дня. Среди удачных вариантов:
- USB-гаджеты (ночник, вентилятор, ионизатор, колонки и т. п.);
- блокнот с изображением быка на обложке;
- корзина с фруктами и шампанским;
- дартс или другие игры, в которые можно играть в офисе во время обеденного перерыва;
- набор моносортов кофе (кофеманы оценят).
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