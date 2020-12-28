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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Коктейли с шампанским: топ-5 рецептов на Новый год 2021

Трудно представить празднование Нового года в семейном или дружеском кругу без бутылки шампанского и звона бокалов.

Во время празднования люди привыкли загадывать самые заветные желания под бой курантов и пить вином с пузырьками.

Известно, что родиной шампанского является провинция Шампань. Впервые об этом напитке упомянули в книге аббата Годино от 1668. Тогда пузырьки в вине считались браком, и его в таком случае никто не употреблял.

Сейчас же пузырьковый напиток популярен во всех странах мира.

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Факты ICTV подготовили оригинальные топ-5 рецептов коктейлей с шампанским на Новый год.

Коктейль Мимоза

Коктейли с шампанским: рецепты на Новый год 2021

Составляющие

  • 1/3 бокала шампанского;
  • 1/3 бокала апельсинового сока;
  • 1 ст.л. апельсинового ликера.

Приготовление

  1. Охладите все напитки.
  2. Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
  3. Подавайте сразу же после приготовления.

Коктейль Беллини

белліні коктейль

Составляющие

  • Шампанское (игристое вино Просекко) — 100 мл;
  • Большой персик — 1 штука;
  • Сахар — 1 чайная ложка.

Приготовление

  1. Персик очистить от кожуры и измельчить его в блендере вместе с сахаром до однородной массы.
  2. Добавить в бокал 50 мл полученного пюре.
  3. Влить хорошо охлажденное шампанское.
  4. Украсить любым фруктом.

Коктейль Шипучий киви

коктейль з ківі

Составляющие

  • апельсиновый сок — 30 мл;
  • шампанское — 30 мл;
  • киви — 1 штука.

Приготовление

  1. Киви очистить и взбить в блендере мякоть.
  2. Перелить в бокал и добавить шампанское.
  3. Коктейль можно украсить ломтиком киви или апельсиновой цедрой, его пьют через трубочку.

Коктейль Рубиновая яхта

Коктейли с шампанским: рецепты на Новый год 2021

Составляющие

  • свежевыжатый гранатовый сок — 1 столовая ложка;
  • холодное шампанское — 60 мл;
  • апельсиновая корка;
  • кипяток — 1/2 стакана;
  • сахар — 1/2 стакана.

Приготовление

  1. В бокал для шампанского налить гранатовый сок и сироп.
  2. Сверху налить шампанское.
  3. Положить апельсиновую кожуру.
  4. Для сиропа необходимо залить сахар кипятком и перемешать до растворения сахара.
  5. Остудить. Получается примерно 3/4 стакана.

Коктейль Кир Рояль

кір рояль

Составляющие

  • шампанское — 130 мл;
  • ликер из черной смородины — 20 мл.

Приготовление

  1. В охлажденный бокал влить ликер, затем добавить шампанское.
  2. Украсить коктейль клубникой, вишней или другой ягодой.

На Новый год обычно готовят различные салаты, закуски, десерты, чтобы удивить своих родных и гостей и полноценно отпраздновать праздник. Факты ICTV подготовили рецепты блюд, которые украсят ваш стол на Новый год.

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