Коктейли с шампанским: рецепты на Новый год 2021

Трудно представить празднование Нового года в семейном или дружеском кругу без бутылки шампанского и звона бокалов.
Во время празднования люди привыкли загадывать самые заветные желания под бой курантов и пить вином с пузырьками.
Известно, что родиной шампанского является провинция Шампань. Впервые об этом напитке упомянули в книге аббата Годино от 1668. Тогда пузырьки в вине считались браком, и его в таком случае никто не употреблял.
Сейчас же пузырьковый напиток популярен во всех странах мира.
Читайте: Что приготовить на Новый год 2021: идеи блюд
Факты ICTV подготовили оригинальные топ-5 рецептов коктейлей с шампанским на Новый год.
Коктейль Мимоза
Составляющие
- 1/3 бокала шампанского;
- 1/3 бокала апельсинового сока;
- 1 ст.л. апельсинового ликера.
Приготовление
- Охладите все напитки.
- Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
- Подавайте сразу же после приготовления.
Коктейль Беллини
Составляющие
- Шампанское (игристое вино Просекко) — 100 мл;
- Большой персик — 1 штука;
- Сахар — 1 чайная ложка.
Приготовление
- Персик очистить от кожуры и измельчить его в блендере вместе с сахаром до однородной массы.
- Добавить в бокал 50 мл полученного пюре.
- Влить хорошо охлажденное шампанское.
- Украсить любым фруктом.
Коктейль Шипучий киви
Составляющие
- апельсиновый сок — 30 мл;
- шампанское — 30 мл;
- киви — 1 штука.
Приготовление
- Киви очистить и взбить в блендере мякоть.
- Перелить в бокал и добавить шампанское.
- Коктейль можно украсить ломтиком киви или апельсиновой цедрой, его пьют через трубочку.
Коктейль Рубиновая яхта
Составляющие
- свежевыжатый гранатовый сок — 1 столовая ложка;
- холодное шампанское — 60 мл;
- апельсиновая корка;
- кипяток — 1/2 стакана;
- сахар — 1/2 стакана.
Приготовление
- В бокал для шампанского налить гранатовый сок и сироп.
- Сверху налить шампанское.
- Положить апельсиновую кожуру.
- Для сиропа необходимо залить сахар кипятком и перемешать до растворения сахара.
- Остудить. Получается примерно 3/4 стакана.
Коктейль Кир Рояль
Составляющие
- шампанское — 130 мл;
- ликер из черной смородины — 20 мл.
Приготовление
- В охлажденный бокал влить ликер, затем добавить шампанское.
- Украсить коктейль клубникой, вишней или другой ягодой.
На Новый год обычно готовят различные салаты, закуски, десерты, чтобы удивить своих родных и гостей и полноценно отпраздновать праздник. Факты ICTV подготовили рецепты блюд, которые украсят ваш стол на Новый год.