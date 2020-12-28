Коктейли с шампанским: рецепты на Новый год 2021

Трудно представить празднование Нового года в семейном или дружеском кругу без бутылки шампанского и звона бокалов.

Во время празднования люди привыкли загадывать самые заветные желания под бой курантов и пить вином с пузырьками.

Известно, что родиной шампанского является провинция Шампань. Впервые об этом напитке упомянули в книге аббата Годино от 1668. Тогда пузырьки в вине считались браком, и его в таком случае никто не употреблял.

Сейчас же пузырьковый напиток популярен во всех странах мира.

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Факты ICTV подготовили оригинальные топ-5 рецептов коктейлей с шампанским на Новый год.

Коктейль Мимоза

Составляющие

1/3 бокала шампанского;

1/3 бокала апельсинового сока;

1 ст.л. апельсинового ликера.

Приготовление

Охладите все напитки. Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер. Подавайте сразу же после приготовления.

Коктейль Беллини

Составляющие

Шампанское (игристое вино Просекко) — 100 мл;

Большой персик — 1 штука;

Сахар — 1 чайная ложка.

Приготовление

Персик очистить от кожуры и измельчить его в блендере вместе с сахаром до однородной массы. Добавить в бокал 50 мл полученного пюре. Влить хорошо охлажденное шампанское. Украсить любым фруктом.

Коктейль Шипучий киви

Составляющие

апельсиновый сок — 30 мл;

шампанское — 30 мл;

киви — 1 штука.

Приготовление

Киви очистить и взбить в блендере мякоть. Перелить в бокал и добавить шампанское. Коктейль можно украсить ломтиком киви или апельсиновой цедрой, его пьют через трубочку.

Коктейль Рубиновая яхта

Составляющие

свежевыжатый гранатовый сок — 1 столовая ложка;

холодное шампанское — 60 мл;

апельсиновая корка;

кипяток — 1/2 стакана;

сахар — 1/2 стакана.

Приготовление

В бокал для шампанского налить гранатовый сок и сироп. Сверху налить шампанское. Положить апельсиновую кожуру. Для сиропа необходимо залить сахар кипятком и перемешать до растворения сахара. Остудить. Получается примерно 3/4 стакана.

Коктейль Кир Рояль

Составляющие

шампанское — 130 мл;

ликер из черной смородины — 20 мл.

Приготовление

В охлажденный бокал влить ликер, затем добавить шампанское. Украсить коктейль клубникой, вишней или другой ягодой.

На Новый год обычно готовят различные салаты, закуски, десерты, чтобы удивить своих родных и гостей и полноценно отпраздновать праздник. Факты ICTV подготовили рецепты блюд, которые украсят ваш стол на Новый год.