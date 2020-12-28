Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.

Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), которое приходится на пятницу. Так украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Новый год — 31 декабря будет в четверг. Выходной, по решению Кабмина, будет 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.

Рождество Христово в 2021 году по православному календарю приходится на четверг — 7 января. В этот день, по решению Кабинета министров Украины, будет дополнительный выходной.

Выходные в 2021 году

Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, будут насчитывать 14 дополнительных дней.

В январе украинцы будут иметь два дополнительных выходных, в марте — один, а в мае 2021 года граждане Украины будут отдыхать три дополнительных дня.